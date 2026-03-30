Líderes corrieron por la salud en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez vivió una mañana llena de energía y actividad física con la realización de la 2ª Carrera Recreativa Líderes por la Salud, organizada por la Universidad Salazar, la cual reunió a un total de 470 corredores que se dieron cita desde temprana hora para ser parte de este evento.

Desde las 6:00 de la mañana comenzaron las actividades con el cierre de vialidades en puntos estratégicos de la ciudad, permitiendo que los participantes recorrieran con seguridad una ruta que abarcó importantes arterias como el bulevar Laguitos, Periférico Norte Poniente, bulevar Belisario Domínguez y 28 de Agosto, trazando un circuito dinámico y accesible para todos los niveles.

La competencia se desarrolló en un ambiente familiar, donde corredores experimentados y principiantes compartieron el mismo objetivo: activarse físicamente y fomentar hábitos saludables. Durante el recorrido, los participantes mantuvieron un ritmo constante, disfrutando del circuito que combinó tramos rectos con ligeras variaciones que pusieron a prueba la resistencia de los atletas.

Elementos de seguridad y personal de apoyo estuvieron presentes en todo momento para salvaguardar la integridad de los corredores, mientras que puntos de hidratación fueron clave para mantener el buen desempeño de los participantes a lo largo del trayecto.

Al finalizar la carrera, los organizadores destacaron su satisfacción por la respuesta de la ciudadanía, resaltando que este tipo de eventos fortalecen la cultura deportiva en Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, expresaron sentirse felices con los resultados obtenidos, tanto por la participación como por el ambiente positivo que se generó durante toda la jornada.

La 2ª Carrera Recreativa Líderes por la Salud se consolida como una iniciativa que promueve el bienestar integral, dejando una grata experiencia entre los asistentes y reafirmando el compromiso de seguir impulsando el deporte en la capital chiapaneca.