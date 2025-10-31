Liga de la Suchiapanequidad tiene campeón

En un ambiente de fiesta concluyó la primera edición de la Liga de Ajedrez de la Suchiapanequidad 2025, que después de ocho meses de contiendas vio coronarse campeón al trebejista juvenil Carlos Zúñiga en su jornada final. Las acciones de la fase final y el partido por el tercer puesto se llevaron a cabo en el kiosco del parque central de Suchiapa.

En un choque fraterno, Carlos Zúñiga batalló con su hermana Sayuri Zúñiga por el campeonato absoluto, en un épico duelo de estrategias que sacó chispas del tablero y en el que el primero se impuso por 2-0 para ceñirse la corona.

Dylan Pérez y Darien Castillejos sostuvieron dos batallas épicas por el tercer lugar que dejaron un grato sabor de boca a los espectadores, pero a final este último fue el vencedor, imponiéndose también por categórico 2-0.

Una vez finalizadas las acciones en el tablero de los 64 escaques, el presidente municipal Jorge Lorenzo Lara Cordero entregó los premios , que consistieron en mil 200 pesos para el campeón y 800 para la subcampeona. El tercero recibió 600 y el cuarto obtuvo un incentivo de 500 pesos.

“Un agradecimiento al H. Ayuntamiento de Suchiapa, Chiapas, y al área de Deportes, que estuvieron contribuyendo durante todo este tiempo que duró la Liga de Ajedrez de la Suchiapanequidad 2025”, expresó Edén López Martínez, organizador del certamen y quien lanzó la invitación para que quienes deseen participar en la edición del 2026 inicien sus entrenamientos, pues la primera jornada está programada para el mes de marzo.