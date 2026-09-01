Liga del Sureste prepara su quinta edición

La Asociación de Futbol del Estado de Chiapas, A. C. (Afuchac), celebró su primera reunión presencial de organización rumbo a la quinta edición de la Liga del Sureste MX 2026-2027, torneo varonil cuyo inicio está previsto para el próximo 10 de noviembre.

La sesión tuvo lugar en el Hotel Fiesta Inn Ámbar, en Tuxtla Gutiérrez, con la presencia de 16 representantes de los 28 equipos contemplados para esta temporada.

Larga reunión

Durante más de cinco horas, dueños, directivos y representantes de los clubes analizaron diversos aspectos relacionados con el desarrollo de la competencia, misma que incluirá las categorías 2015-2016 (para jugadores de 10 y 11 años), 2013-2014 (de 12 y 13 años) y 2012 (correspondiente a futbolistas de 14 años).

La reunión fue encabezada por José Isabel Tacías Gallegos, presidente de la Afuchac, acompañado por Eduardo Tacías Grajales, titular de la Liga del Sureste MX; José Domingo Grajales Ruiz, secretario de la asociación, y Sergio Alejandro Gutiérrez Román, representante del cuerpo arbitral.

Protección a jugadores

Entre los principales puntos aprobados destacó la implementación de un doble seguro deportivo denominado Primer Impacto, el cual cubrirá lesiones que no requieran intervención quirúrgica, mientras que una segunda cobertura, respaldada por la Federación Mexicana de Futbol, estará destinada a cirugías mayores.

Al concluir los trabajos, Tacías Gallegos calificó la reunión como productiva y adelantó que el próximo encuentro de directivo será el 10 de octubre en Arriaga, donde se integrará el rol de juegos y se definirán otros aspectos de la temporada.