Liga Independiente convoca a pretemporada

La Liga Independiente de Futbol Tuxtla, A. C., lanzó la invitación a los aficionados a este deporte para que participen en el Torneo de Pretemporada 2025-2026, en categoría libre varonil. Este certamen de preparación dará inicio el próximo 8 de noviembre.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el día 4 de noviembre a las 21:00 horas, en las oficinas de la Liga Independiente, ubicadas en la calle 1ª Oriente Norte número 509, colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez.

En este torneo de Futbol Soccer podrán competir conjuntos afiliados y no afiliados a esta liga. El costo de inscripción por equipo es de mil pesos y todas las cédulas de registro deberán ser llenadas de manera puntual, aportando los datos que se piden. Los formatos se podrán solicitar en las oficinas de Liga Independiente Tuxtla, en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes.

Como ya es tradición, se jugará en las canchas con las que cuenta la liga: parque recreativo Caña Hueca, Unidad Deportiva de Patria Nueva y parque de La Herradura. Los encuentros se programarán los sábados, de 18:00 a 20:00 horas, y los domingos, de 12:00 a 18:00 horas.

Los casos no previstos dentro de la convocatoria serán resueltos por el comité organizador en la reunión de delegados, que se llevará a cabo el día miércoles 5 de noviembre, a partir de las 20:00 horas.

Para mayores informes quedan a disposición los números telefónicos 9616133808, 9611979777, 9611193516 y 9611070028.