Liga MX buscará imponer condiciones

La actividad de la Leagues Cup 2026 continuará este sábado 8 de agosto con una atractiva cartelera de cinco encuentros que enfrentarán nuevamente a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS), en una jornada que podría comenzar a definir el rumbo de varios equipos en la fase inicial del certamen.

El primer compromiso del día será entre Orlando City y León, duelo en el que la escuadra esmeralda buscará sumar un resultado positivo para mantenerse con aspiraciones dentro del torneo frente a un rival que suele hacerse fuerte como local.

Más tarde, las miradas estarán puestas en el enfrentamiento entre Inter Miami y Monterrey, considerado uno de los partidos más atractivos de la jornada por la calidad de ambas plantillas. Rayados intentará imponer su experiencia internacional ante un conjunto estadounidense que llega con la baja del atacante Mateo Silvetti, quien quedó descartado por lesión.

Cierre

En otro de los encuentros más esperados, Guadalajara se medirá con el FC Dallas con la misión de continuar sumando puntos ante un oponente que históricamente ha mostrado solidez cuando juega en territorio estadounidense.

La jornada también ofrecerá el choque entre Real Salt Lake y Atlante, en el que los potros buscarán sorprender como visitantes para mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda. El cierre del día estará a cargo de Toluca y Los Ángeles FC, duelo que enfrenta a dos de las plantillas más competitivas del torneo y que promete intensidad de principio a fin por la calidad de sus futbolistas.

Con estos compromisos, la segunda fecha de la fase inicial comienza a tomar mayor relevancia, ya que cada punto será determinante para definir a los equipos que avanzarán a la etapa eliminatoria de la Leagues Cup 2026, competencia que reúne a los mejores clubes de la Liga MX y la MLS.