Liga MX golea a MLS en nivel de audiencia

Diciembre 19 del 2025
La MLS Cup fue un evento de alto impacto en Estados Unidos, sobre todo la final entre Vancouver Whitecaps e Inter Miami, que terminó con triunfo para el equipo de Messi. Agencias

Las temporadas de la Liga MX y la MLS de Estados Unidos llegaron a su fin con unos días de diferencia y cada una apostó por una forma diferente de transmitirlas. Mientras la final del Futbol mexicano combinó señal abierta y televisión de paga, la norteamericana apostó por la señal restringida y las plataformas de “streaming” y ganó en “rating”.

La MLS Cup fue un evento de alto impacto en Estados Unidos. La final entre Vancouver Whitecaps e Inter Miami, que terminó con triunfo port 3-1 para el equipo de Lionel Messi, alcanzó 6 millones de espectadores en todas las plataformas. Según datos oficiales de la liga, 3.6 millones siguieron el partido a través de Apple TV, MLS Season Pass, TSN, RDS, TNT y HBO Max en México.

El encuentro destacó también por su perfil de audiencia: el 70 % de los usuarios de Apple TV fueron menores de 45 años y el tiempo promedio de visualización fue de 70 minutos. Además, el alcance en redes sociales fue contundente, con 789 millones de impresiones, un crecimiento del 532 % respecto al año anterior.

Por el lado del Futbol mexicano, la final de vuelta del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres mostró la fortaleza de la señal abierta. De acuerdo con reportes basados en datos de la ACAM, el partido registró 8 millones 89 mil espectadores, superando en número total a la final de la MLS.

