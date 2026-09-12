Liga MX preparó sábado de clásicos

La jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá este sábado una de sus fechas más atractivas de la temporada, con tres encuentros programados y dos clásicos que concentrarán buena parte de la atención de los aficionados al Futbol mexicano.

La actividad comenzará a las 17:00 horas con el duelo entre Toluca y Atlas en el estadio Nemesio Díez. El conjunto escarlata llega entre los primeros lugares de la clasificación y buscará aprovechar la condición de local para mantenerse en la parte alta, mientras que los rojinegros intentarán sumar fuera de casa y mantenerse cerca de los puestos protagonistas.

El segundo compromiso será el clásico regio entre Monterrey y Tigres, programado para las 19:10 horas en el estadio BBVA. El enfrentamiento llega en un momento importante para ambos conjuntos, pues además de los tres puntos estará en juego el orgullo de una rivalidad que suele entregar partidos de alta intensidad.

Rayados tratará de hacer valer la localía ante un conjunto felino que también necesita un resultado positivo para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. El duelo representa uno de los principales atractivos de esta fecha y será el primero de los dos clásicos que se disputarán la noche del sábado.

La jornada cerrará a las 21:15 horas con el clásico joven entre Cruz Azul y América, encuentro que se desarrollará en el estadio Banorte. Las Águilas llegan como líderes del Apertura 2026, con 16 puntos, en tanto que Cruz Azul aparece entre los primeros lugares de la tabla y buscará aprovechar el enfrentamiento directo para acercarse a la cima.

El cuadro azulcrema ha tenido un arranque destacado y llega como uno de los equipos que todavía pelea por consolidarse en la parte alta. La Máquina, por su parte, tendrá una oportunidad importante para demostrar su nivel ante el líder y sumar tres unidades que podrían tener peso en la clasificación.

La fecha también llega con varias escuadras todavía con juegos pendientes, por lo que la tabla presenta diferencias en el número de encuentros disputados. Esa situación hace que cada jornada tenga especial importancia para los clubes que quieren asegurar posiciones rumbo a la recta media del campeonato.

Con tres partidos en la cartelera, dos clásicos y equipos de la parte alta involucrados, el sábado promete una jornada intensa en el Futbol mexicano. Toluca y Atlas abrirán la actividad; posteriormente, Monterrey y Tigres protagonizarán el duelo regional, mientras que Cruz Azul y América serán los encargados de cerrar la jornada con el clásico joven.