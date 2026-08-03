Liga of Tuxtla Fighting celebró noche vibrante

Con éxito se llevó a cabo la quinta edición de Liga of Tuxtla Fighting, que presentó una cartelera explosiva con peleas de alto nivel que hicieron vibrar al público presente en el Centro Deportivo Roma de Tuxtla Gutiérrez.

La función contó con la participación de representantes de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León y del Estado de México, además de la presencia del peleador internacional, Sergio “Drako” Cossio como invitado especial para presenciar los encuentros de la cartelera promovida por el Team Navarro que dirige Víctor “El Chacal” Navarro y sancionada por la H. Comisión de Artes Marciales Mixtas y Deportes de Combate de Tuxtla Gutiérrez, organismo que preside Adán Castillejos Gallegos.

Al respecto, Mauricio Caballero y Adán Castillejos estuvieron a cargo de las labores de arbitraje, acompañados por el cuerpo de jueces responsable de calificar los combates.

Cartelera preliminar

Las acciones comenzaron con el enfrentamiento juvenil de exhibición en las 99 libras entre Diego “Camaleón” Estrada, representante de Fighting Zone de Tampico, y Axel “El Turco” Mohamed, del Deportivo Díaz de Chiapas.

Ambos peleadores disputaron dos rounds con constantes intercambios de golpeo y varios intentos de derribo. La diferencia entre los dos fue reducida durante buena parte del combate, por lo que la definición quedó en las tarjetas de los jueces, favoreciendo a Diego Estrada por decisión dividida.

La segunda pelea de la función se desarrolló en las 135 libras, con Yerahi Valdovinos, del Team Maravilla de Veracruz, frente a Tristán “Nómada” Jacobo, integrante de Academia Reoca de Nuevo León.

El enfrentamiento tuvo una resolución rápida después de que la acción llegó al piso, donde Jacobo encontró la posición necesaria para controlar una de las extremidades de su adversario y ajustar una barra de brazo que obligó a Valdovinos a rendirse durante el primer asalto.

El tercer combate reunió a dos peleadores de Tuxtla Gutiérrez en la división de las 125 libras: José Sánchez Rodríguez, de Academia Cultos y Juan Jiménez Cundapí, representante de EFA El Vergel.

Sánchez tuvo un buen comienzo y logró imponer condiciones durante el primer asalto, con una estrategia basada en el control, los derribos y el trabajo sobre la lona, reduciendo los espacios de Jiménez y obligándolo a defender durante varios pasajes.

El rumbo cambió en el segundo round. Jiménez consiguió un derribo que le permitió mejorar su posición y trabajar sobre la espalda de su oponente, ajustando una llave mataleón que provocó la rendición.

Posteriormente, Aarón “Wafles” Valencia, integrante del Team Maravilla, y Héctor Bautista, de Fighting Zone, protagonizaron la cuarta pelea de la función dentro de la categoría de las 145 libras.

El enfrentamiento combinó intercambios de boxeo con intentos de derribo y periodos de control, pero Bautista logró marcar diferencia mediante su desempeño durante los asaltos, actuación que fue reconocida por los tres jueces, quienes le otorgaron la victoria por decisión unánime.

La quinta contienda se disputó en las 135 libras entre Octavio “Divino Niño” Castillo, de Xapalnecan Punch de Tabasco, y César “The Pantera” Morales, representante de EFA Nueva Era de Chiapas.

Morales comenzó con intensidad y tuvo un primer round favorable, aunque no consiguió finalizar a Castillo.

Durante el segundo asalto, el representante chiapaneco volvió a encontrar una oportunidad en el grappling y al detectar la posición del cuello de su oponente, cerró una guillotina y aplicó la presión necesaria para conseguir la rendición.

La sumisión confirmó el buen trabajo de Morales después de no poder concretar la definición durante el episodio inicial.

Duelo femenil electrizante

Gabriela Santiago, del Team Shark Villa de Veracruz, enfrentó a la debutante chiapaneca Abril Córdoba, de EFA Nueva Era, en la sexta pelea de la función, correspondiente a la división de las 110 libras.

El combate se desarrolló principalmente mediante intercambios de boxeo, donde ambas peleadoras se mantuvieron activas, buscando conectar combinaciones.

No obstante, Santiago consiguió imponer mayor volumen y efectividad durante los asaltos y su experiencia le permitió administrar los tiempos, mantener la distancia y sumar golpes ante una oponente que disputaba su primera pelea dentro de este escenario.

Después de completarse el tiempo reglamentario, la veracruzana recibió la victoria por decisión unánime. Córdoba, por su parte, concluyó su debut y acumuló sus primeros minutos de experiencia dentro de la jaula.

Más emociones

En la séptima batalla de la velada, Jonathan “Zorro” Ramírez, representante de Aliens MMA del Estado de México, enfrentó al tabasqueño José “Firemachine” Peregrino, de Xapalnecan Punch, en las 145 libras.

Peregrino tomó la iniciativa y mantuvo una presión constante durante el combate, obligando al mexiquense a trabajar desde posiciones defensivas.

A pesar del dominio mostrado por “Firemachine”, la pelea no terminó antes del límite, pues Ramírez soportó el castigo y consiguió mantenerse en competencia hasta la conclusión de los asaltos.

Los jueces entregaron una decisión unánime a favor de Peregrino.

Peleas por cinturones

La cartelera estelar amateur comenzó con la pelea de campeonato de las 125 libras entre Brayan Cortés “El Rayo” Moreno, del Team Navarro, y Farid “Cucuy” Pérez, representante del Team Terries de Ciudad del Carmen, Campeche.

El enfrentamiento se extendió durante tres rounds de ritmo elevado, donde Moreno recibió el respaldo del público local, mientras Pérez buscó administrar la presión y responder con sus propias herramientas, mostrando personalidad.

Los dos contendientes tuvieron momentos favorables y consiguieron mantener cerradas las acciones y la ausencia de una finalización dejó la responsabilidad en manos del cuerpo de jueces.

Farid Pérez obtuvo la victoria por decisión dividida, resultado que generó inconformidad entre una parte del público que esperaba observar al representante local quedándose con el cinturón, aunque el fallo de los jueces pareció acertado a favor del campechano, quien se notó mejor en dos de los tres rounds.

En lo que respecta a la segunda pelea de campeonato esta presentó un choque entre academias de Campeche, entre Luis “Hulk” González, de Cobra Team, quien se enfrentó con Roberto Góngora, del Team Terries, dentro de las 135 libras.

La batalla tuvo momentos dramáticos y mantuvo la disputa abierta durante los asaltos; sin embargo, Góngora consiguió administrar los momentos de presión y sumar los elementos suficientes para convencer a los jueces para recibir la decisión a su favor y mantener el campeonato.

Y en la tercera y última batalla por cinturón, Édgar Sánchez Santiago, del Team Terries, y Amir “Comando” Vargas, representante de Xapalnecan Punch, protagonizaron una explosiva batalla en las 145 libras.

El combate correspondió a la disputa del campeonato interino de la división y se desarrolló con intensidad durante los primeros asaltos, donde ambos buscaron marcar condiciones mediante el golpeo y el trabajo de lucha.

La definición llegó en el tercer round, cuando Vargas encontró el cuello de su adversario y cerró una guillotina, obligando a Sánchez a rendirse.

Adán Castillejos Gallegos, presidente de la Comisión, fue el encargado de entregar los cinturones a los campeones después de los combates correspondientes.

Dos peleas profesionales

La primera pelea profesional de la función enfrentó al tabasqueño Eduardo “Chilindrina” Hernández, del Team Sebu, contra el veracruzano Alexis Maravilla, representante del Team Maravilla, dentro de la división de las 135 libras.

Hernández realizó su debut profesional ante un rival que presentó mayor experiencia; pese a esto, el tabasqueño se mantuvo competitivo y no rehuyó a los intercambios de boxeo y patadas durante los tres rounds.

Ambos mostraron resistencia y capacidad para absorber castigo, pero Maravilla comenzó a imponer su estilo y experiencia para controlar el ritmo en diferentes momentos.

La pelea llegó hasta el final y los jueces entregaron la victoria a Alexis Maravilla.

El cierre de la función llegó con el enfrentamiento profesional en las 145 libras entre el oaxaqueño Rubén “Espectro” Aldama, representante de Team Gallery, y el chiapaneco José “Dino” Almazán, del Team Navarro.

Almazán inició con patadas para controlar la distancia y replegar al peleador visitante, sin embargo, “El Espectro” soportó el castigo y consiguió mantenerse dentro de la contienda. Conforme avanzó la pelea, también se produjeron intercambios con los puños y cierres de distancia que equilibraron algunos pasajes.

Aldama trató de reducir el espacio para disminuir el efecto de las patadas y llevar la batalla hacia intercambios cortos, pero Almazán respondió manteniendo actividad y utilizando de nueva cuenta sus ataques con las piernas.

Al terminar los rounds, los jueces otorgaron la victoria por decisión unánime a José “Dino” Almazán, cerrando la función con un resultado que puso la guinda para el festejo organizado por el Team Navarro.