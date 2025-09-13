Liga OMA suspende actividades por festejos

La Liga Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez anunció la suspensión temporal de todas sus actividades, con motivo de las celebraciones patrias que se llevarán a cabo este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez. La decisión se tomó con el objetivo de permitir que jugadores, entrenadores, familias y aficionados participen en los eventos conmemorativos por la Independencia de México.

El organismo detalló que no habrá partidos el sábado 14 ni el domingo 15 de septiembre, días en que se espera gran afluencia en las principales calles y plazas de la capital chiapaneca, donde se desarrollarán desfiles, verbenas y actividades culturales.

Directivos de la liga señalaron que la medida busca evitar complicaciones logísticas y garantizar la seguridad de los equipos, ya que muchos campos se ubican en zonas donde se concentran festejos y cierres viales, lo que dificultaría la llegada de los jugadores y el desarrollo normal de los encuentros programados.

La competencia se reanudará hasta el próximo fin de semana con una jornada especial para retomar el ritmo de la temporada. Los equipos recibirán con anticipación la programación actualizada, que incluirá los juegos pendientes y los ajustes necesarios para que el calendario continúe en tiempo y forma.

La Liga Municipal reiteró su compromiso de ofrecer un torneo organizado y seguro, resaltando que estas pausas son necesarias para garantizar el bienestar de la comunidad deportiva y evitar contratiempos en fechas de alta movilidad en la ciudad.

De igual manera, invitaron a la afición a mantenerse atenta a los canales oficiales, donde se publicarán los horarios definitivos de la próxima jornada y se informará sobre futuros eventos relacionados con el campeonato municipal.