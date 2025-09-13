Liga Palapa se expande a Mérida

La ciudad de Mérida se prepara para vivir una nueva etapa en el Futbol amateur con la llegada de la Liga Palapa Fut 7, una organización con más de diez años de experiencia y éxito en Chiapas, que ahora busca consolidarse en la Península de Yucatán.

El CEO de la liga, Geovani Abadía Hau, visitó recientemente la capital yucateca para supervisar personalmente los avances en la planeación y organización del proyecto, asegurando que la operación en Mérida cumpla con los mismos estándares de calidad que han posicionado a la Liga Palapa como referente en el Fut 7.

La sede oficial será el Complejo Deportivo Baaxal, un espacio moderno que ofrece canchas en óptimas condiciones y una infraestructura adecuada para brindar a jugadores y aficionados una experiencia de primer nivel.

Guillermo Villanueva será el encargado de la coordinación local, trabajando de la mano con los directivos de la liga para garantizar el correcto desarrollo de los torneos, así como la atención a los equipos y a la afición que acuda a presenciar los encuentros.

El formato de competencia contempla juegos los viernes, sábados y domingos, lo que permitirá una mayor flexibilidad para los clubes participantes. Se espera que el torneo inaugural comience a finales de septiembre, aunque se planean partidos amistosos previos como parte de la preparación.

Las inscripciones ya están abiertas y los interesados pueden comunicarse al número 9995281789 o enviar mensaje directo a la Fan Page oficial La Palapa Fut 7 Mérida.

Con esta expansión, la Liga Palapa no solo busca promover el Futbol, sino también crear una comunidad sólida en torno a este deporte, brindando un espacio seguro y profesional para todos los amantes del Fut 7 en la región.