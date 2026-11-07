Liga Palapa se toma fotografía oficial

Como ya es toda una tradición, se llevó a cabo la toma de fotografía oficial de la Liga Palapa de Futbol 7, actividad que reúne año con año a todo el personal que forma parte de la organización en un espacio de convivencia y reconocimiento al trabajo que se hace durante los diferentes torneos

La cancha de Futbol de Altura Sears fue nuevamente la sede del encuentro, donde se dieron cita integrantes del “staff“ y el cuerpo arbitral, quienes aprovecharon la ocasión para compartir un momento fuera de las actividades habituales.

El presidente de la liga, Geovanni Abadía Hau, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, además de dirigir un mensaje en el que expresó sus mejores deseos y exhortó a todo el equipo de trabajo a mantener el compromiso y el entusiasmo para el resto del año, en el que continuarán desarrollándose los distintos torneos de la organización.

Posteriormente, los asistentes se uniformaron para participar en la sesión fotográfica oficial, con la que quedó plasmada la integración de quienes hacen posible el funcionamiento de la Liga Palapa de Futbol 7.

Más allá de una imagen institucional, esta actividad representa una oportunidad para fortalecer los lazos entre el personal administrativo, “staff” y árbitros, quienes comparten la responsabilidad de mantener en marcha una de las organizaciones dedicadas al impulso del Futbol 7 en Tuxtla Gutiérrez.

De esta manera, la Liga Palapa reafirma una costumbre que busca reconocer a todo su equipo de trabajo y mantener la unidad de cara a los compromisos deportivos que restan en la temporada.