Liga Premier de Cintalapa tiene campeón

En un duelo de poder a poder que mantuvo a los aficionados al borde del terreno de juego, la escuadra de Farrera Consultores FC se coronó campeona de la Liga Premier de Cintalapa tras imponerse en penales (5-4) a Deportivo El Vergel, luego de protagonizar un espectacular empate 3 a 3 en el tiempo regular.

El campo del Ejido El Vergel fue el escenario para la gran final de este torneo amateur y aunque Farrera Consultores FC saboreó las mieles de la gloria deportiva el juego no fue nada sencillo, al enfrentarse los dos mejores equipos de la temporada regular.

Eso se vio reflejado en el alto nivel futbolístico de ambos conjuntos, que mostraron sus mejores argumentos para terminar empatados a tres anotaciones, lo que además obligó a jugar tiempos extras.

Pese a dar un esfuerzo adicional en esta etapa del encuentro, en este lapso el marcador tampoco se movió y la tanda de penales fue el siguiente paso.

En la serie de disparos desde los 11 pasos, Farrera Consultores FC logró imponerse con 5 aciertos por 4 del Deportivo El Vergel, quien se se quedó con el trofeo de subcampeón.

“Para la empresa Farrera Consultores lograr un Campeonato en la Liga Premier de Futbol de Cintalapa todo ha valido la pena, gracias al cuerpo técnico y jugadores por escribir sus propia historia y coronarse como lo hacen los grandes campeones”, expresó el presidente del flamante monarca, Martín Farrera.

Es oportuno destacar que el dirigente ha impulsado el deporte y el Futbol en el municipio de Cintalapa, a través de la Liga Premier de Futbol, representado al Chiapas incluso en torneos de la talla de la Copa Telmex, tanto en la categoría libre, como en la juvenil.