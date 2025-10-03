Liga Sabatina impulsa categorías menores en Tuxtla

La Liga Sabatina de Ultra Sport abre nuevamente sus puertas al futbol infantil con la puesta en marcha de sus torneos en las categorías Infantil Mayor (2010-2011) e Infantil Menor (2014-2015). Con una programación de partidos todos los sábados de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, este certamen busca fomentar la participación de los más pequeños en un entorno seguro, formativo y competitivo.

Los organizadores remarcaron que uno de los principales objetivos de la liga es generar espacios donde los niños puedan desarrollarse no solo como futbolistas, sino también como personas. El trabajo en equipo, la disciplina y la convivencia son valores que forman parte de cada jornada en Ultra Sport, un complejo que se ha consolidado como punto de encuentro para familias y deportistas.

En cuanto a premiación, ambas categorías contarán con trofeos y medallas para los equipos campeones, además de reconocimientos individuales al mejor portero y al campeón de goleo. Estas distinciones buscan motivar a los pequeños a seguir mejorando y, al mismo tiempo, recompensar su esfuerzo y dedicación dentro del terreno de juego.

El sistema de competencia garantiza que todos los equipos inscritos tengan la posibilidad de disputar una buena cantidad de encuentros, lo que permite que los niños adquieran experiencia y se acostumbren a la dinámica del futbol organizado. Cada sábado, los padres de familia y entrenadores acompañan desde la tribuna, generando un ambiente de apoyo constante que convierte cada partido en una verdadera fiesta deportiva.

Para inscribirse, los requisitos son sencillos: copia del acta de nacimiento, CURP y constancia de estudios. Estos documentos aseguran que los jugadores estén debidamente registrados y que las categorías se mantengan equilibradas en cuanto a edades.