Liga Tuchtlán abre la pretemporada

La Liga Tuchtlán comenzará este fin de semana con su jornada de pretemporada, una etapa que servirá para que los equipos retomen el ritmo competitivo, evalúen a sus jugadores y afinen detalles antes del arranque oficial de la nueva campaña.

La actividad del sábado contempla tres encuentros, por lo que desde las primeras horas del día comenzará el movimiento en las canchas. Los partidos también permitirán observar el estado en el que llegan los conjuntos después del periodo de preparación y servirán como una primera referencia de lo que pueden ofrecer durante la competencia.

El primer compromiso está programado para las 8:00 horas, con el enfrentamiento entre Boca Jr. y Club de Futbol San José Terán. Ambos conjuntos tendrán la oportunidad de comenzar la jornada con una prueba importante, buscando aprovechar el encuentro para ajustar su funcionamiento y dar minutos a sus jugadores.

Posteriormente, a las 9:00 horas, entrarán en acción Centro de Formación Tuxtla y Academia Tigres. El duelo permitirá observar a dos conjuntos que tratarán de aprovechar esta etapa para encontrar ritmo, trabajar en conjunto y comenzar a definir las bases de su participación en la próxima temporada.

La acción sabatina concluirá a las 11:30 horas con el juego de Pavones y San Fernando, que cerrará una mañana dedicada completamente a la preparación de los equipos.

Más allá de los resultados, esta fase representa una oportunidad para que los entrenadores conozcan mejor a sus planteles, prueben distintas alternativas y corrijan aspectos tácticos antes de que los puntos comiencen a tener valor dentro de la competencia oficial.

Con tres partidos programados para este sábado, la Liga Tuchtlán dará sus primeros pasos rumbo a una nueva temporada, en una jornada que marcará el inicio de la pretemporada.