Liga Tuchtlán premia constancia de Del Carpio

La Liga Profesional de Ajedrez Tuchtlán concluyó su Torneo de Apertura 2026 con el bicampeonato de Gonzalo del Carpio Gallegos, quien terminó en la cima de la clasificación con 12 puntos.

Las últimas dos rondas se disputaron como un mero trámite, todavía vez que el campeonato había quedado definido desde la jornada anterior.

Edén López Martínez, organizador del evento, confirmó el segundo título del ajedrecista en la historia de la Liga Tuchtlán, un logro digno de reconocer ante el nivel, exigencia y disciplina que exige el torneo.

Constancia y nivel

Por su parte, el flamante monarca destacó el formato de una competencia que se desarrolla durante varias semanas y que, a diferencia de los certámenes celebrados en uno o dos días, premia la regularidad de sus participantes.

“Ganar un torneo siempre es especial para mí, pero esta liga me encanta por su formato. No solo premia el nivel del jugador, sino también la constancia de asistir y jugar un gran Ajedrez todos los sábados”, explicó.

Gonzalo del Carpio Gallegos también destacó el prestigio adquirido por el certamen a lo largo de los años y aseguró que formar parte de su lista de campeones representa un motivo de orgullo.

Partidas exigentes

El bicampeón consideró que sus encuentros más complicados fueron ante Moisés Flores y Miguel Monjaraz. Contra Flores logró rescatar el empate después de verse superado durante el final de la partida.

“Moisés disputó una partida de muy alto nivel. Tuve la fortaleza de aguantar, resistir y encontrar las mejores defensas para terminar entablando”, relató.

Frente a Monjaraz enfrentó un estilo dinámico, táctico y agresivo que lo llevó a una posición desfavorable. Sin embargo, logró resistir y aprovechó los errores de su rival durante los apuros de tiempo para inclinar la partida a su favor.

El campeón felicitó a sus principales adversarios, al organizador y a la asociación estatal por mantener una competencia que calificó como una de sus favoritas.