Liga Tux 7 define a sus campeones de veteranos

La Liga Tux 7 vivirá una noche decisiva este jueves 22 de enero, cuando se disputen las grandes finales de las categorías veteranos Jr. y veteranos plata, encuentros que marcarán el cierre de una intensa temporada y que ha brindado emociones de principio a fin en la cancha Fut 7 San Ángel.

En el primer compromiso de la jornada, correspondiente a al división veteranos Jr., los equipos Vagabundos FC y Coyotes FC se enfrentarán por el título, en un duelo que reúne a dos planteles que mostraron regularidad, experiencia y carácter a lo largo del torneo. Ambos conjuntos llegan con argumentos sólidos y estilos bien definidos, por lo que se espera un partido muy cerrado en cada sector de la cancha.

Posteriormente, en veteranos plata, el campeonato se definirá entre Recursos Humanos y Real Bañil, escuadras que lograron superar etapas clave para instalarse en la final. Este enfrentamiento se perfila como uno de los más equilibrados de la temporada, con jugadores de amplia trayectoria y un alto nivel competitivo que podría resolverse por detalles.

La actividad arrancará a partir de las 20:30 horas, mientras que el segundo encuentro está programado para las 21:30 horas, en una jornada que reunirá a aficionados, familiares y seguidores de la liga, quienes podrán disfrutar un ambiente festivo y de alta intensidad deportiva.

Como parte del espectáculo se contará con transmisión en vivo, permitiendo que la afición pueda seguir cada jugada y cada emoción de estas finales. Además, la presencia de DJ Kabun durante la jornada aportará un ambiente especial, reforzando el carácter de fiesta deportiva con el que la Liga Tux 7 cerrará su temporada.

Cuatro equipos llegan al último capítulo, pero solo dos levantarán la copa, en una noche que quedará marcada por la pasión y la competitividad del Futbol 7 de veteranos.