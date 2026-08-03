Liga Uniflag abre registros para el TNT

La Liga Uniflag de Tocho Bandera lanzó las convocatorias para sus próximas competencias, dirigidas a equipos en formación, recreativos y novatos con el denominado Torneos Nuevos Talentos (TNT), que tendrá como sede el campo de Ciudad Universitaria de la Unicach, en Tuxtla Gutiérrez.

TNT Mixto

La temporada 8 del TNT Mixto estará reservada exclusivamente para conjuntos formativos y recreativos y la inscripción tendrá un costo de dos mil pesos, mientras que el arbitraje será de 300 pesos.

El torneo entregará trofeos al campeón y subcampeón, además de reconocimientos para los jugadores más valiosos de la campaña y la final, así como para los equipos con mejor ofensiva y defensiva.

TNT Femenil

Por su parte, la temporada 6 del TNT Femenil estará reservada solo para escuadras formativas y novatas de mujeres, con el objetivo de brindar un espacio de fogueo y crecimiento ante el alto nivel que exhibe esta rama en la capital del estado.

Mantendrá los mismos costos, sede y sistema de premiación que la competencia mixta.

El inicio de ambas temporadas está programado para el 8 de agosto, con horarios de tres a seis de la tarde, bajo el reglamento de la International Federation of American Football (IFAF).

A través de su convocatoria, la organización anunció que ofrecerá instalaciones adecuadas, fotografías, transmisiones en vivo y cobertura en medios.

El registro se realizará mediante la plataforma Sportwey y los informes están disponibles en el número 961-654-2950.