Liga Uniflag celebra jornada de amistosos

La Liga Uniflag de Tocho Bandera continúa con los preparativos rumbo al arranque de la Temporada 6 del Open Mixto y la Temporada 6 del Torneo Nuevos Talentos (TNT) Femenil, con una jornada de partidos amistosos programada para este sábado en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Uno de los juegos más atractivos será el debut de Thunders frente a Tarántulas, dos organizaciones que harán su presentación en la liga. Además, Bananamigos se medirá con Power Puff en otro compromiso del Open Mixto.

La jornada incluirá otro encuentro esperado, cuando los Diablitos se midan con Iron Dogs. La actividad incluirá un amistoso de la rama femenil, con Jaguares de la Unicach enfrentando a MG Team.

Con estos partidos, la Liga Uniflag continúa calentando motores rumbo a una nueva temporada, en la que se espera la incorporación de nuevos equipos y un nivel de competencia cada vez más alto en el tochito universitario y recreativo en Chiapas.