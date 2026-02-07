Liga Uniflag con intensa segunda jornada

Electrizantes choques que prometen grandes emociones marcarán la semana 2 en los campeonatos de la Liga Uniflag de Tocho Bandera, a celebrarse este sábado en el emparrillado sintético de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en Tuxtla Gutiérrez.

La actividad sabatina comenzará con el Torneo Open Femenil, con tres encuentros simultáneos pactados para las 3 de la tarde: Power Puff contra Unicach, Toxic frente a las actuales campeonas, Pamboleras, y South Crew ante Borregas.

Más tochos y emociones

A partir de las 4 de la tarde, el Open Mixto tomará protagonismo con una cartelera extensa de siete partidos que prometen muchas emociones.

Toros enfrentará a Toxic —que debuta en el presente certamen—, y en el mismo horario de las 16:00 horas, Big D’s tendrá su primer duelo en la historia de la Liga Uniflag al medirse con Mustangs. Por su parte, Diablitos chocará con los Jaguares de la Unicach, y Toros Jr. con Power Puff, también a las 4 de la tarde.

La jornada continuará a las 5 de la tarde con Tucanes Enlef frente a Toxic, en tanto que MG Team jugará ante Borregos Jr. y Wild Rabbits contra Mustangs.

El cierre de la sesión quedó reservado para la categoría open varonil. A las 5 de la tarde, Toros y Unicach protagonizarán un encuentro que promete intensidad física y ritmo alto, mientras que a las 6 de la tarde, Alquimistas enfrentará a Mustangs.