Liga Uniflag con maratónica sesión

Una jornada de alto voltaje se vivirá en la Liga Uniflag de Tocho Bandera, con cuatro encuentros del Torneo Silver Femenil y seis más del Silver Mixto correspondientes a la Semana 4, este sábado por la tarde en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

En la categoría Femenil, a las 3:00 de la tarde se disputarán tres encuentros clave para la clasificación general: Raptors, que viene de una gran actuación la semana pasada, se enfrenta al representativo de la misma Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que en contraste viene de dos jornadas seguidas con empates.

Por su parte, Fifteen Selected chocará contra el escuadrón de Pamboleras Jr., en tanto que el conjunto de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) se miden ante las jovencitas de Dolphins Youth, equipos que buscan seguir sumando para afianzarse en la parte alta de la tabla.

La acción femenil continuará a las 4:00 de la tarde con el duelo entre Pamboleras Jr. y Dolphins Rookies, en un partido que estará marcado por el choque entre experiencia y juventud.

Acción en la división mixta

En lo que respecta al Torneo Silver Mixto, la jornada arranca a las 4:00 de la tarde con dos emparejamientos de alto voltaje: Amigajeros contra Mustangs White y Diablitos frente a Mustang Black.

Para las 5:00 de la tarde se jugarán cuatro partidos que cerrarán la intensa jornada: Power Puff buscará la victoria frente a los locales, Unicach; Toxic se medirá ante Águilas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Además, los Amigajeros volverán al campo para enfrentar a MG Team, mientras que el Dolphins Family Team (DFT) se verá las caras con Tucanes de la ENLEF.