Liga Uniflag con Semana 11 reducida

Con cuatro partidos cierran la temporada regular del Torneo Silver Mixto de la Liga Uniflag de tocho Bandera.

Así lo dio a conocer la directiva del campeonato con sede el campo de Ciudad Universitaria de la Unicach, informando que esto se ocasiona debido la participación de varios equipos y coaches en un evento nacional, razón por la cual la actividad se ve reducida.

Para abrir la actividad sabatina serán tres encuentros pactados para las 16 horas, destacando el choque en tres Toxic y el cuadro anfitrión de la Unicach. Se trata de dos equipos que llegan con la necesidad de cerrar fuerte el campeonato y mientras que Toxic busca consolidar su estilo agresivo a la ofensiva, el representativo unicachense intentará imponer orden defensivo y velocidad para sorprender.

Al mismo tiempo se estará disputando el partido entre Tucanes ENLEF y Mustangs White, en un choque de estilos que puede definirse por detalles.

Además, Power Puff chocará contra Diablitos en otro juego simultáneo. Los primeros regresan a la acción —tras descansar la fecha anterior— contando con un roster ligero, pero explosivo, enfrentándose a unos Diablitos que siempre pelean cada yarda, por lo que este duelo pinta para ser uno de los más parejos del día.

Y para cerrar la actividad —a las 5:00 de la tarde— Águilas del IMSS chocará contra Tucanes ENLEF, en lo que se prevé será una prueba de fondo físico y de ajustes rápidos.

Por otra parte, vale la pena recordar que el Torneo Silver Femenil ya cerró su fase regular y sus playoffs —tanto en las conferencias Alfa como Omega— se jugarán el próximo sábado 22 de noviembre, en una doble cartelera que promete intensidad total.

Amistoso universitario

Adicionalmente, el campo sintético de Ciudad Universitaria será escenario de un duelo amistoso entre las selecciones femeniles de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y de la Universidad Autónoma de Chiapas, que pactaron enfrentarse a las 5:00 de la tarde, esto como parte de su preparación con miras a la Universiada 2026.