Liga Uniflag, de vuelta al emparrillado

Después de la pausa obligada del fin de semana anterior, la Liga Uniflag de Tocho Bandera retomará este sábado la actividad de la Temporada 6, recuperando la programación prevista originalmente para el pasado 26 de septiembre.

La jornada tendrá encuentros en los campeonatos TNT Femenil, TNT Mixto y Open Mixto, con varios equipos buscando recuperar ritmo y otros tratando de confirmar el buen momento mostrado antes de la suspensión.

Acciones en el campo

En el torneo Open Mixto, Dream Team volverá a ser uno de los conjuntos a seguir, al llegar como líder invicto después de vencer 28-6 a Thunders. Unicach intentará frenar su marcha, mientras Iron Dogs tendrá doble compromiso ante Thunders y Balam. También destacan Power Puff contra Mustangs y Toros frente a Diablitos.

Jornada para recuperar terreno

En TNT Mixto, Cañoneros enfrentará a Ocelotes Blancos en un duelo entre equipos que vienen de ganar, mientras Dream Team se medirá con San Miguel Flag y Mustangs buscará reaccionar ante el representativo unicachense.

El TNT Femenil también presentará tres encuentros: Ocelotes Blancos chocará con Unicach, Lechuzas Upgch se enfrentará con Cañoneros y MG Team tendrá como rival a San Miguel Flag.

La reanudación llega en un momento importante de la campaña, pues la Temporada 6 comienza a acercarse a su etapa decisiva y cada resultado puede ser determinante para definir posiciones y aspiraciones rumbo al cierre del torneo.