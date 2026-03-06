﻿﻿
DeportesFútbol

Liga Uniflag eleva la competencia

Marzo 06 del 2026
Equipos trabajaron fuerte para sus victorias tras una jornada reñida en las distintas categorías del torneo. Cortesía
La Liga Uniflag de Tocho Bandera ofreció una jornada electrizante en sus torneos Open y TNT, con marcadores ajustados y defensas implacables que comienzan a definir el rumbo de la Temporada 2026.

Acciones en el TNT

En el TNT Mixto, el representativo de la Benemérita Unach logró imponerse por 12-8 ante Cañoneros, en un duelo que mantuvo la tensión hasta el último minuto.

Por su parte, Mustangs se mostró implacable y superó por 23-0 al escuadrón de la Unicach. Por su parte, la rama TNT femenil tuvo como protagonista a la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH), que se llevó la victoria por 20-0 ante Cobach.

En TNT varonil, la Unicach venció por 14-6 al conjunto cobachense, ofreciendo un partido dinámico y lleno de intensidad, en el que la defensa y la táctica marcaron la diferencia.

Open Mixto y Femenil

La categoría open continuó con un alto nivel de competencia y en la categoría Mixta, el cuadro de Toxic derrotó 12-6 a Wild Rabbits, en tanto que Toros Jr. venció por 14-12 a Unicach, y Toros superó por 14-13 a Tucanes Enlef.

Además, Big D. se impuso por 31-12 ante Borregos Jr., mientras que Power Puff fue superior a MG Team por 14-6, consolidándose como contendientes fuertes en la tabla. En el torneo Open Femenil, Toxic se llevó el triunfo 7-0 sobre Power Puff, Unicach venció por 14-0 a Borregas, y Pamboleras ganó por 7-0 frente a South Crew.

El cierre de la jornada corrió a cargo del Open Varonil, donde Diablitos se impuso 32-19 a Toros, en tanto que Alquimistas derrotó por 6-0 a Baby Rich.

