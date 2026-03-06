Liga Uniflag eleva la competencia

La Liga Uniflag de Tocho Bandera ofreció una jornada electrizante en sus torneos Open y TNT, con marcadores ajustados y defensas implacables que comienzan a definir el rumbo de la Temporada 2026.

Acciones en el TNT

En el TNT Mixto, el representativo de la Benemérita Unach logró imponerse por 12-8 ante Cañoneros, en un duelo que mantuvo la tensión hasta el último minuto.

Por su parte, Mustangs se mostró implacable y superó por 23-0 al escuadrón de la Unicach. Por su parte, la rama TNT femenil tuvo como protagonista a la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH), que se llevó la victoria por 20-0 ante Cobach.

En TNT varonil, la Unicach venció por 14-6 al conjunto cobachense, ofreciendo un partido dinámico y lleno de intensidad, en el que la defensa y la táctica marcaron la diferencia.

Open Mixto y Femenil

La categoría open continuó con un alto nivel de competencia y en la categoría Mixta, el cuadro de Toxic derrotó 12-6 a Wild Rabbits, en tanto que Toros Jr. venció por 14-12 a Unicach, y Toros superó por 14-13 a Tucanes Enlef.

Además, Big D. se impuso por 31-12 ante Borregos Jr., mientras que Power Puff fue superior a MG Team por 14-6, consolidándose como contendientes fuertes en la tabla. En el torneo Open Femenil, Toxic se llevó el triunfo 7-0 sobre Power Puff, Unicach venció por 14-0 a Borregas, y Pamboleras ganó por 7-0 frente a South Crew.

El cierre de la jornada corrió a cargo del Open Varonil, donde Diablitos se impuso 32-19 a Toros, en tanto que Alquimistas derrotó por 6-0 a Baby Rich.