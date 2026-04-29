Liga Uniflag entra en su etapa definitoria

La Liga Uniflag de Tocho Bandera vivió una jornada intensa, con resultados que comienzan a definir el rumbo de varias categorías en la recta decisiva de la temporada.

En el torneo Open Varonil se disputaron duelos de la semana 9, destacando la participación de Jaguares de Baby Rich, que dio una de las sorpresas al imponerse por 19-15 a Diablitos, en tanto que la Unicach sumó una victoria de 21-0 sobre Toros por la vía administrativa.

En el Open Femenil, Toxic se llevó un triunfo importante de 19-0 sobre Borregas, resultado que le permite mantenerse en la pelea dentro de la clasificación. Por su parte, las felinas de la Unicach derrotaron por 16-6 a Power Puff. La categoría open mixta volvió a ser una de las más activas, resaltando el cuadro de Borregos Jr., que firmó una actuación dominante al vencer por 37-6 a Unicach.

Por su parte, el MG Team consiguió una victoria de peso por 21-14 frente a Toros, en tanto que Toxic también dio un golpe sobre la mesa al superar por 25-18 a Big D., mientras que Power Puff y Diablitos protagonizaron un inusual empate sin anotaciones (0-0).

Para cerrar, en su doble jornada, Unicach venció por 29-6 a Tucanes Enlef con una ofensiva efectiva que aprovechó cada oportunidad.

Acción en el TNT

Dentro del TNT Femenil se jugaron partidos de la semana 5, donde las Lechuzas de la UPGCH mostraron contundencia para derrotar por 20-6 a Valkirias Unicach. En el otro compromiso del sector, Ocelotes Blancos de la Unach superó por 12-0 a Unicach Purple.

Finalmente, en el TNT Mixto, Conalep se impuso por 19-12 ante Unicach Next en un partido sumamente competido, mientras que MG Team cerró la actividad con una victoria de 21-0 sobre Pollitos FC por la vía forfeit.