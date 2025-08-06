Ligue 1 “confirma” llegada de Allan al América

Parece que la “bomba” está cerca de estallar en el Nido de Coapa, ya que la Ligue 1 habría “madrugado” al América con el anuncio de Allan Saint-Miximin, la gran apuesta de las Águilas para reforzar su ataque para el torneo que ya comenzó.

Desde hace unos días se ha dado a conocer que el francés está a detalles de convertirse en nuevo futbolista del América, que habría pagado alrededor de 10 millones de dólares por el exjugador del Newcastle de la Premier League. Aunque algunos reportes lo dan como un hecho, el equipo de Coapa no ha hecho ningún anuncio respecto a la llegada del habilidoso atacante europeo.

“Teniendo en la baraja siempre nombres importantes como es este que citas(Allan Saint-Maximin) que es analizado por el club, con un nivel alto, impresionante. Nos caería muy bien, pero también hay otras opciones”, comentó André Jardine cuando fue cuestionado sobre el francés.

La cuenta oficial de X, antes Twitter, de la Ligue 1 en español publicó un mensaje en su perfil, que da a entender que la llegada de Saint-Maximin es un hecho. “¿Y este wey?”, se lee en la publicación que está acompañada de un águila y fotos del atacante galo.

En caso de concretar la llegada del futbolista proveniente del Ah-Ahli de Arabia Saudita, este se convertiría en el cuarto refuerzo del cuadro azulcrema para este Apertura 2025. Saint-Maximin se sumaría a las llegadas de Alexis Gutiérrez, Isaías Violante y la “Pantera” Zúñiga.

Por el momento, el América se encuentra disputando la Leagues Cup, donde está con el agua al cuello, ya que su continuación en el torneo depende de una victoria en su último partido y de otros múltiples resultados de los clubes de la Liga MX para saber su futuro.