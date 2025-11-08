Liguilla del Torneo Supremo, al rojo vivo

Chamacos Cayuco confirmó sus aspiraciones al título de campeón del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque al superar en el arranque de los cuartos de final a Lobos FC, por marcador de 7 goles a 4. El encuentro de ida de la primera ronda de Liguilla se jugó en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

La victoria se gestó con triplete de Víctor Álvarez, doblete de Giovanny Ramírez, además de los tantos de Erick Estrada y Gabriel Prado. Por los licántropos descontó Ramiro Pérez con tres dianas, sumadas a un autogol del rival.

De esta forma el superlíder de la fase regular podrá afrontar la vuelta con tranquilidad, este sábado a las 19:00 horas.

Otros resultados

En más de la fase final, Hull City FC superó en espectacular choque de ida a Scrapy FC, por 9-7. Felipe Vázquez se despachó con la cuchara grande al marcar cinco goles del lado vencedor; Marcos Santiago puso un triplete, y con un tanto contribuyó Luis Ángel Medina. Del lado rival también brilló Uriel Hernández con cinco pepinos, mientras que Josué Balcázar y Henry Nanguelú cerraron la cuenta rumbo a la vuelta, que se jugará hoy a las 6 de la tarde.

En la serie más dispareja, Leyendas FC arrolló por 8-1 a Sporting FC, con sendos tripletes de Daniel Jiménez y Cristian Abarca, además del doblete de Antonio Domínguez y anotaciones de Estanlin Martínez y Luis Abarca. El gol de la honra del adversario lo marcó Diego Vera. La vuelta —que parece de mero trámite— está programada para las 4 de la tarde.

Finalmente, Cañoneros derrotó por 6-4 a Abuelos FC en la ida, con cuatro dianas de Diego Hernández, además de los tantos de Jorge Aguilar y Francisco Jiménez. Por los “rucos” descontaron Ronaldo Coutiño (3) y Johan Jalil. La definición de esta serie será a las 5 de la tarde.