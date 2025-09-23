Liliana se mantiene en la cima

En un emocionante duelo disputado este fin de semana en los campos de Caña Hueca, el equipo de Liliana Carnicería reafirmó su dominio dentro de la Liga Municipal de Softbol al imponerse con marcador de 10-5 sobre Caly 55, resultado que le permite continuar en lo más alto de la clasificación.

El encuentro inició con intensidad desde la primera entrada, cuando el conjunto de Caly 55 logró tomar la delantera. Lenin Serrano abrió la pizarra con una carrera tempranera, dando confianza a su novena. La ofensiva no se detuvo y, en la segunda entrada, Serrano volvió a responder con otro registro, mientras que José Lugo, Emanuel Lanestosa y Cuauhtémoc Ovando sumaron tres anotaciones más para completar un rally de cinco carreras, que parecía encaminar a su equipo hacia la victoria.

Reacción ofensiva

Sin embargo, Liliana Carnicería reaccionó rápidamente mostrando la potencia ofensiva que los ha caracterizado durante toda la temporada. En la parte baja de la segunda entrada, Rigoberto Meneses conectó sólido para impulsar la primera carrera de su equipo, encendiendo la chispa que marcaría el rumbo del partido. Con paciencia en el cajón de bateo y una estrategia bien definida, Liliana Carnicería empezó a ejercer presión sobre el pitcheo rival.

La remontada se consolidó en el cuarto capítulo, cuando la ofensiva de Liliana explotó con un rally de cinco anotaciones. Con imparables consecutivos y un bateo oportuno, lograron darle la vuelta al marcador, dejando a Caly 55 sin capacidad de respuesta ante la ofensiva desatada. Este episodio fue clave para establecer una ventaja que se mantendría hasta el final del encuentro.

Errores defensivos

En la quinta entrada, Liliana sumó dos carreras más, aprovechando errores defensivos de su rival y mostrando un juego agresivo en las bases. Ya con el marcador a su favor, el equipo no bajó la intensidad y cerró el sexto “inning” con dos anotaciones adicionales, asegurando así la victoria por un contundente 10-5.

La clave del triunfo estuvo en la solidez ofensiva y la capacidad de reacción del conjunto de Liliana Carnicería, que no se dejó intimidar por el arranque explosivo de Caly 55. Además, la defensa respondió en momentos importantes, frenando cualquier intento de remontada y respaldando a su pícher, quien supo controlar a la peligrosa ofensiva rival después de los primeros episodios.

Con este resultado, Liliana Carnicería no solo mantuvo su condición de líder en la tabla general, sino que también envió un mensaje claro a sus rivales: están listos para pelear por el campeonato. La unión del equipo y la constancia en cada entrada han sido factores determinantes para mantenerse en la cima.