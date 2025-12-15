Lince lidera la Segunda División Femenil

La competencia, avalada por la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas y la Federación Mexicana de Voleibol, ha destacado por el orden, la disciplina y el espíritu deportivo, consolidando la división como un espacio clave para el desarrollo municipal.

La Segunda División Femenil del Campeonato de Copa 2025 “C. Rosario Oralia Madariaga Torres”, organizado por la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez, entra en su fase decisiva con una tabla de posiciones que refleja la paridad y el crecimiento competitivo de los equipos participantes.

Tras varias jornadas disputadas, el conjunto de Linces se mantiene como líder de la clasificación general al acumular 22 unidades luego de ocho partidos jugados, con marca de siete victorias y una sola derrota. Su regularidad y capacidad para resolver encuentros clave lo colocan como uno de los principales candidatos a cerrar el año en la cima del torneo.

Muy de cerca aparece Panteras, que con 20 puntos y un registro idéntico de siete triunfos y un revés, continúa presionando en la pelea por el primer lugar. La diferencia mínima entre ambos conjuntos anticipa una última jornada intensa, donde cada set será determinante para la definición de posiciones.

En el tercer escalón se ubica ADN Voley, que mantiene paso perfecto con cinco partidos ganados y 13 puntos, aunque con menos encuentros disputados. El mismo puntaje registra Freyas, que con siete juegos celebrados y cinco victorias se mantiene firme en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

Zona media

La zona media presenta una competencia cerrada, encabezada por Diamantes con 10 puntos, seguido de Europaraíso con siete unidades. Más abajo, Cobach y Telerinas suman seis puntos cada uno, manteniendo posibilidades matemáticas de escalar posiciones en la última jornada del calendario regular.

En la parte baja de la clasificación, Siete, MVP y Scorpions buscan cerrar el año con resultados positivos que les permitan mejorar su ubicación general, mientras que Kangurios B, Kangurios A y Místico VC B continúan acumulando experiencia dentro de una división que ha servido como plataforma de desarrollo para nuevos talentos del voleibol femenil.

La competencia, avalada por la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas y la Federación Mexicana de Voleibol, ha destacado por el orden, la disciplina y el espíritu deportivo mostrado por cada una de las escuadras, consolidando a la Segunda División Femenil como un espacio clave para el crecimiento del voleibol municipal.

Última jornada

Será el próximo fin de semana cuando se dispute la última jornada antes del cierre del año 2025, fecha que resultará determinante para definir la clasificación final y marcar el rumbo de los equipos de cara a la siguiente etapa competitiva, en un torneo que ha cumplido con creces en organización y nivel de juego.