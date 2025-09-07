Linces logra triunfo ante Fénix

En una jornada llena de emociones, el equipo Linces impuso su experiencia y su fuerza colectiva para superar con autoridad a Fénix, con parciales de 25-20 y 25-12, en acciones correspondientes a la segunda división de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA). El partido se disputó la tarde del sábado en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos, escenario que lució con un gran ambiente y la presencia de aficionados que apoyaron a ambos conjuntos.

Desde el inicio del primer set, el encuentro mostró la intensidad característica de esta división. Linces tomó la delantera con una ofensiva bien organizada, destacando sus potentes remates desde las alas y un servicio estratégico que complicó la recepción rival. Sin embargo, Fénix no bajó los brazos y respondió con ataques rápidos y una defensa sólida, lo que mantuvo el marcador cerrado durante gran parte del parcial.

La diferencia se incrementó en los puntos finales. Linces ajustó su bloqueo y logró neutralizar los intentos ofensivos de Fénix, cerrando el set con un 25-20 que reflejó la paridad de fuerzas, pero también la capacidad de los felinos para controlar la presión en los momentos clave.

Segundo episodio

Con la confianza a su favor, Linces salió al segundo set decidido a liquidar el compromiso. Su capitán lideró la ofensiva con remates certeros y una comunicación constante que permitió mantener el orden en cada rotación. El equipo mostró gran precisión en los saques, provocando errores en la recepción de Fénix y generando puntos directos que marcaron la diferencia desde los primeros compases del parcial.

Por su parte, Fénix intentó reorganizarse y buscar variantes ofensivas, pero la defensa férrea de Linces y su capacidad para recuperar balones complicaron cada intento de reacción. Con una ventaja amplia y un ritmo sostenido, Linces se encaminó sin problemas al triunfo, cerrando el set con un claro 25-12, que sentenció el encuentro en dos parciales.

Al finalizar el duelo, integrantes de Linces expresaron su satisfacción por el resultado, destacando el trabajo en equipo y la preparación que han llevado a cabo para mantenerse en los primeros lugares de la tabla. “Sabíamos que sería un partido complicado porque Fénix tiene jugadores con mucha garra, pero nuestra estrategia fue mantenernos concentrados en el servicio y el bloqueo. Esto nos dio confianza para cerrar con fuerza y llevarnos el triunfo”, comentó uno de los felinos al término del encuentro.

Con buen paso

Este resultado coloca a Linces en una posición favorable dentro de la competencia, reafirmando sus aspiraciones de avanzar a las fases finales. Para Fénix, la derrota representa un reto, pero también una oportunidad de analizar sus áreas de mejora y regresar con mayor fuerza en los próximos compromisos.

La Liga OMA continúa consolidándose como uno de los torneos más importantes de la región, ofreciendo duelos de gran nivel y fomentando la práctica del Voleibol en la capital chiapaneca. Con este tipo de enfrentamientos se refuerza la competitividad y el desarrollo de talentos locales que buscan destacar en esta disciplina.