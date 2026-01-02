Linces quiere mantenerse en la cima

El Campeonato de Copa 2025 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) entra en su etapa decisiva y el conjunto de Linces se mantiene como el principal referente de la categoría femenil segunda división, al comenzar el nuevo año en lo más alto de la tabla de posiciones y con la firme intención de prolongar ese dominio durante todo el 2026.

Linces encabeza la clasificación general luego de ocho fechas disputadas, con siete victorias, una sola derrota y un total de 22 puntos, cifras que reflejan regularidad, orden táctico y un buen cierre de temporada, colocándose como serio aspirante a pelear por el título.

La lucha por los primeros sitios se mantiene intensa, con escuadras que han mostrado crecimiento competitivo a lo largo del torneo y que buscan acortar distancias. Sin embargo, el liderato se ha sostenido gracias a la constancia mostrada jornada tras jornada, aspecto que será clave para encarar el año que está iniciando.

En la parte media de la tabla, varios equipos se mantienen en plena disputa por los puestos de privilegio, destacando el equilibrio en puntos y partidos ganados, lo que anticipa un 2026 altamente competitivo dentro de esta categoría. El campeonato ha servido además en plataforma de desarrollo para jugadoras jóvenes, fortaleciendo el nivel del Voleibol femenil municipal.

La organización del certamen, respaldada por el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la Federación Mexicana de Voleibol y la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas, ha permitido que se lleve a cabo con orden, seguimiento estadístico y una estructura formal que favorece la continuidad de la competencia.

Con el arranque del nuevo ciclo en el horizonte, Linces sabe que el reto será mayor, pues ahora el objetivo no solo es mantenerse en la cima, sino confirmar su condición de líder ante rivales que buscarán arrebatarle el protagonismo en cada jornada del 2026.