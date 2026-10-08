Lio Messi y el último adiós a la Albiceleste

Lionel Messi se despidió de la selección de Argentina con el triunfo (3-0) ante Benín en una última gran exhibición de su talento. Con gol y dos asistencias, “La Pulga” dijo adiós en su cancha y con su gente, a la que dedicó unas emotivas palabras al terminar el partido.

La jornada fue emotiva de principio a fin. Messi se mostró emocionado en el autobús llegando al estadio Monumental, la afición cantó y lloró antes, durante y después del duelo, hubo shows musicales y, en compañía de sus compañeros actuales y los que se consagraron campeones del mundo en 2022, dio sus últimas palabras como capitán de la selección.

“Es difícil decir hay tantas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo. No queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande, estuve muy feliz con esta camiseta durante más de 20 años, hasta en los peores momentos. Nunca dejé de luchar. No venir más va a ser un dolor muy grande. Jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Siento que es el momento, el último mundial fue demasiado lo que me tocó vivir, estuvimos cerca de volver a ser campeones del mundo. Estuvimos muy cerquita. Lo dimos todo. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel emocional y de piernas. La realidad, que llegamos con lo justo”, dijo en primera instancia el astro argentino.

Con la grandeza y la humildad que lo caracterizan, Messi agradeció a sus compañeros actuales y los del pasado por acompañarlo en su carrera. En los momentos de éxito y de fracaso. Se acordó de aquellos con los que jugó finales y no pudo ganarlas, pero también de los que lo llevaron a ganarlo absolutamente todo en estos últimos años.

“Van a venir momentos duros, no es normal lo que se hizo, nosotros nos tenemos que acompañar más que nunca. Para conseguir objetivos grandes hay que tener grupos unidos. Hay gente que quiere hacerle mal a la selección y no hay que darle el gusto”, dijo como mensaje a la afición argentina de no abandonar el apoyo ante las críticas.

Finalmente, emocionado, se despidió diciendo: “Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha, soy un agradecido a Dios de ser argentino. Muchas gracias. Los quiero”.