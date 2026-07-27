Lions Fight 6 cumple con causa solidaria

Con una cartelera que incluyó combates de Boxeo, Muay Thai y Artes Marciales Mixtas (MMA), la sexta edición de Lions Fight obtuvo una respuesta positiva por parte del público, que se hizo presente en buen número en las gradas del Centro Deportivo Roma, en Tuxtla Gutiérrez.

El encuentro fue organizado por el Consejo de Artes Marciales y Full Contact del Estado de Chiapas, con el aval de la Asociación de Muay Thai y Muay Boran del Estado de Chiapas y la participación de representantes de distintos gimnasios y organismos deportivos, en respaldo al grupo voluntario de servicios de emergencias Emerchis.

Emocionante velada

Durante la jornada, atletas de diferentes academias mostraron su preparación en la jaula, mientras los asistentes contribuyeron mediante su acceso (100 pesos por persona) al objetivo de recaudar fondos para la agrupación antes mencionada avance en la compra de una ambulancia propia.

Joly Ramos López, coordinador del evento y paramédico, fue el encargado de supervisar las acciones deportivas, presentando peleas en las que participaron niños, jóvenes y adultos.

Entre los más destacados estuvo la pelea femenil en la que Jocelyn Sánchez, del Centro Deportivo Tai Yon se impuso a Julieta Castillo, de Tierra de Guerreros.

Otro peleador que salió con los brazos en alto fue David Castillejos, de Última Dinastía de Guerreros, dentro de una cartelera de 11 peleas.

Importante labor

Juan Alejandro Beristáin Sánchez, integrante del comité organizador, señaló que Lions Fight 6 permitió evaluar a los participantes de cara a futuros encuentros, si bien remarcó que el objetivo principal en esta ocasión fue ayudar a una causa altruista.

“Lo más importante es contribuir con el proyecto en beneficio de la sociedad. Esperamos que lo recaudado represente un granito de arena para alcanzar la meta de adquirir una ambulancia propia”, expresó el dirigente, quien adelantó que el 22 de agosto se efectuará una nueva función, esta vez en ring y enfocada en Muay Thai.