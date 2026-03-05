Lista la 3ª Carrera Mujeres de Chiapas

En el marco del Día Internacional de la Mujer se llevará a cabo la 3ª Carrera Mujeres de Chiapas, el próximo domingo 8 de marzo, a partir de las 7 de la mañana, con salida en el parque de la Juventud y meta sobre la Calzada de las Personas Ilustres, en Tuxtla Gutiérrez.

La competencia abarcará una distancia de 5 kilómetros, con cupo máximo de mil inscritas. Esta actividad busca fomentar la práctica del Atletismo, promover la convivencia familiar y fortalecer el mensaje de unión, respeto e igualdad en una fecha tan significativa.

Las organizadoras informaron que se contará con dos modalidades de inscripción. El kit básico tiene un costo de 120 pesos y consta de folio, medalla, pañuelo, hidratación y fotografía de bienvenida, además de la posibilidad de participar en rifas y dinámicas durante el recorrido.

Por su parte, el kit completo costará 300 pesos e incluye playera conmemorativa en tela premium, morralito, folio, medalla, pañuelo, hidratación, fotografía de bienvenida y acceso a rifas y regalos especiales.

La playera y los accesorios presentan un diseño colorido con detalles florales que resaltan la esencia de la celebración. El trayecto comprenderá importantes vialidades de la capital chiapaneca, donde se brindará seguridad y acompañamiento a las corredoras, quienes podrán participar de manera recreativa o competitiva.

Fiesta deportiva

Se espera un ambiente familiar, con música, animación y sorpresas para todas las asistentes. Las inscripciones ya están abiertas y las interesadas pueden pedir informes a través de los números proporcionados por el comité organizador. Se recomienda asegurar su lugar con anticipación debido a la alta demanda que ha tenido esta justa en ediciones anteriores.

La 3ª Carrera Mujeres de Chiapas promete convertirse nuevamente en una fiesta llena de energía, color y mensajes positivos, consolidándose como uno de los eventos atléticos más representativos del mes de marzo en la capital del estado.