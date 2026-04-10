Lista la Clínica de Porteros 2026

La oportunidad de perfeccionar el trabajo bajo los tres postes está por cerrar sus inscripciones. La Clínica de Porteros es un evento formativo que reunirá a talento local con instructores de experiencia profesional, los días 25 y 26 de abril, en el estadio Víctor Manuel Reyna.

La actividad estará encabezada por el profesor Jalil Fuentes, estratega chiapaneco que recientemente formó parte del proceso de un equipo que representó a México en España, aportando su conocimiento en procesos de formación competitiva. Su trabajo ha sido clave en el desarrollo de jóvenes guardametas, consolidando una metodología enfocada en técnica, lectura de juego y toma de decisiones.

En esta ocasión estará acompañado por César Lovell, portero profesional, quien aportará una visión real del alto rendimiento, compartiendo vivencias y fundamentos que exige el Futbol de nivel competitivo. La combinación de ambos perfiles garantiza sesiones dinámicas, enfocadas en aspectos específicos como posicionamiento, reflejos, juego aéreo y manejo de balón.

Ejercicios

La clínica está diseñada para arqueros de diferentes edades que buscan fortalecer su desempeño en el arco, con ejercicios adaptados a cada nivel y con énfasis en la disciplina, la concentración y la confianza, elementos clave para destacar en esta posición. Además, los participantes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con los instructores, resolviendo dudas y recibiendo retroalimentación personalizada.

Ambas jornadas tendrán como sede uno de los escenarios más representativos del estado, brindando un entorno adecuado para el desarrollo de las actividades y generando una experiencia más cercana al Futbol profesional. La inscripción incluye playera conmemorativa y diploma de participación, elementos que complementan la vivencia formativa.

Impulso

Los organizadores han informado que el cierre de registros será el próximo 15 de abril, por lo que se invita a los interesados a asegurar su lugar lo antes posible, ya que el cupo es limitado. Los detalles adicionales pueden consultarse a través de los números proporcionados en el “flyer” oficial del evento.

Con iniciativas de este tipo continúan impulsando el crecimiento del talento chiapaneco, ofreciendo herramientas que permiten elevar el nivel competitivo desde las bases, en una posición que exige preparación constante y carácter dentro del terreno de juego.