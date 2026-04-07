Lista la Copa Guepardos 2026

Con el objetivo de fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas, el próximo 25 de abril se llevará a cabo la Copa Guepardos Corre, Lanza y Salta, un evento dirigido a niñas y niños que buscan dar sus primeros pasos en el Atletismo.

La cita está programada para las 8 de la mañana en la pista del parque del Oriente, donde se espera la presencia de decenas de participantes en distintas categorías, en un ambiente familiar y competitivo que promueve el desarrollo físico y la convivencia.

El certamen contempla cuatro divisiones, de acuerdo con la edad de los deportistas: ponys (2021-2022), minis (2019-2020), peques (2017-2018) y campeones (2015-2016). Cada grupo tendrá la oportunidad de competir en pruebas adaptadas a su nivel, priorizando la seguridad y el aprendizaje de las bases del Atletismo.

Los más pequeños, en la categoría ponys, participarán en carrera de 150 metros, lanzamiento de minijabalina y salto de longitud. Por su parte, los minis afrontarán los 200 metros, además del lanzamiento de minijabalina y el salto.

El sector peques tendrá una mayor exigencia con la prueba de 300 metros, acompañada también del lanzamiento de minijabalina y el salto de longitud. Finalmente, los de la división campeones correrán 400 metros, junto con el lanzamiento de pelota y el salto de longitud, elevando el nivel de la competencia.

Cabe destacar que cada atleta tendrá derecho a enfrentar dos pruebas, lo que permitirá a los niños experimentar distintas modalidades y potenciar sus habilidades en la pista.

El evento contará con una cuota de recuperación de 150 pesos, y el proceso de inscripción incluye el registro mediante transferencia bancaria, para lo cual se solicita anexar el nombre completo del atleta para validar su participación.

La Copa Guepardos busca consolidarse como un espacio de formación deportiva en Tuxtla Gutiérrez, brindando oportunidades a las nuevas generaciones para iniciarse en el Atletismo de forma organizada y divertida, sentando las bases para futuros talentos chiapanecos.