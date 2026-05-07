Lista la Fase Estatal de Futbolito Bimbo

La emoción del Futbol escolar ya se vive en Chiapas con la confirmación oficial de los encuentros correspondientes de la Fase Estatal del Futbolito Bimbo 61 Aniversario, certamen que se disputará el próximo sábado 9 de mayo en las instalaciones de JV School y Ultra Sport, en Tuxtla Gutiérrez.

Luego del sorteo oficial realizado y transmitido en vivo a través de las redes sociales de la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas (A7RACH), quedaron definidos los cruces para las ramas femenil y varonil, donde participarán instituciones educativas clasificadas de distintas regiones del estado.

La coordinadora estatal de Futbolito Bimbo en Chiapas, Érika López Guzmán, fue la encargada de dar la bienvenida a las delegaciones escolares que lograron avanzar a esta última etapa del torneo, destacando la importancia de fomentar el deporte, la convivencia y los valores entre niñas y niños de nivel primaria.

Asimismo, invitó a madres, padres de familia y comunidad estudiantil a respaldar a sus representativos de manera positiva, creando un ambiente familiar y de sana competencia durante el desarrollo del campeonato estatal.

Sorteo

La ceremonia del sorteo contó con la presencia de Elizabeth Meza Sánchez, coordinadora de la Zona Costa, además de Xóchitl Crocker, gerente de Ultra Sport y Rocío Gómez, representante de JV School, sedes que albergarán las actividades de esta importante jornada deportiva.

En la Zona Costa, las acciones se desarrollarán en las canchas de JV School. La rama varonil abrirá actividades a las 8:00 horas con el duelo entre Justo Sierra Méndez de Suchiate y Fray Matías de Córdova de Tonalá. Más tarde, a las 10:00 de la mañana, Niños Héroes de Chapultepec de Escuintla enfrentará al Instituto Cumbres de Tapachula.

Los equipos ganadores se medirán posteriormente a las 13:00 horas en busca del boleto a la gran final estatal.

Femenil

Por su parte, en la rama femenil de la Zona Costa, Joaquín Miguel Gutiérrez de Tapachula se enfrentará a Agustín de Iturbide de Mapastepec a las 09:00 horas. Posteriormente, Rodulfo Figueroa de Cintalapa jugará contra Pedro Moreno de Siltepec a las 11:00 horas. Las vencedoras disputarán el pase a la final a las 14:00 horas.

Mientras tanto, la Zona Centro tendrá actividad en Ultra Sport, donde la rama varonil iniciará con el encuentro entre Justo Sierra Méndez de Copainalá y Jaime Nunó de Tzimol. Posteriormente, Flavio Antonio Paniagua de San Cristóbal de Las Casas se medirá con el Colegio Pablo Guardado Chávez de Tuxtla Oriente.

También verán actividad Benjamín Franklin de Ocosingo frente a Nicolás Bravo de Reforma, así como Colegio Krause de Tuxtla Poniente ante Fray Matías de Córdova de Comitán.

Las finales estatales de ambas ramas se celebrarán a las 17:00 horas en las instalaciones de Ultra Sport, reuniendo a los campeones de las zonas Costa y Centro en busca del título estatal.