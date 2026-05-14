Lista la Primera Gran Carrera del Donante

Con el objetivo de fomentar la cultura de la donación altruista de sangre y promover hábitos saludables a través de la activación física, fue presentada oficialmente la Primera Gran Carrera del Donante Voluntario, evento atlético de cinco kilómetros que se llevará a cabo el próximo 14 de junio a partir de las 7 de la mañana, en Chiapa de Corzo.

En conferencia de prensa encabezada por integrantes del Banco de Sangre Esperanza y representantes del Club de Donadores Color Esperanza, dieron detalles de esta actividad deportiva y social que busca generar conciencia sobre la importancia de donar sangre para salvar vidas.

Informaron que la salida y la meta estarán ubicadas en el parque central de Chiapa de Corzo, escenario emblemático del municipio chiapaneco y punto que servirá como referencia para el recorrido de los participantes. Asimismo, señalaron que la carrera tendrá una distancia de 5 kilómetros, en categorías libre varonil y libre femenil.

Los organizadores destacaron que esta iniciativa nace con la intención de unir el deporte con las causas sociales, invitando a la ciudadanía a involucrarse en acciones que pueden marcar una diferencia para muchas familias que requieren transfusiones o tratamientos médicos de manera constante.

De igual forma, indicaron que esta justa no solo pretende reunir a corredores experimentados, sino también a personas que deseen participar por convivencia y solidaridad, convirtiéndose en una experiencia recreativa y de concienciación.

Premiación

Precisaron que se reconocerá a los tres primeros lugares de cada categoría, además de entregar un “souvenir” conmemorativo a los participantes. La cuota de recuperación será de 150 pesos, recurso que ayudará a cubrir aspectos logísticos y operativos del evento.

La convocatoria permanece abierta para todos los interesados en sumarse a esta carrera con causa, esperando una importante respuesta de corredores de Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y municipios cercanos. Las inscripciones pueden hacerse comunicándose con Angélica Nayeli Burgoa Santos al número 9613313661.