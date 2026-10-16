Lista la XXXIII Carrera del Día del Médico

Con una participación estimada de 5 mil corredores, este domingo 25 de octubre se celebrará la XXXIII Carrera del Día del Médico 2026, una de las justas atléticas tradicionales de Tuxtla Gutiérrez, que promueve la actividad física y la convivencia entre profesionales de la salud y la población en general.

En la junta previa, integrantes del comité organizador, entre ellos Roberto Maza Suárez, Humberto Hernández Rojas, el doctor Juan Carlos Álvarez y Ricardo Anza, dieron detalles de esta edición, programada para iniciar a las 7:00 horas, con salida en el parque central de la capital chiapaneca.

Maza Suárez subrayó la importancia de mantener vigente esta competencia durante más de tres décadas, al considerar que representa un esfuerzo colectivo en favor de la salud. “Significa para los médicos un logro deportivo, un logro para la salud y, sobre todo, un logro por 33 años de llevarse a cabo”, expresó.

La actividad constará de un recorrido de 5 kilómetros que avanzará por la avenida central y el bulevar Belisario Domínguez, hasta concluir en el parque recreativo Caña Hueca, donde estará instalada la meta.

La convocatoria contempla las ramas varonil y femenil, tanto para profesionales de la salud como para el público en general, con el objetivo de reunir a participantes de distintos sectores en torno al Atletismo y los hábitos saludables.

Entre las novedades de esta edición destaca la optimización del proceso de inscripción mediante una plataforma digital. De acuerdo con el comité organizador, el sistema genera automáticamente un folio y número de participante, además de registrar la hora en que se hizo el trámite, lo que permitirá agilizar el control de los inscritos. Las inscripciones son gratuitas, a través del sitio carreradelmedico.ddns.net. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 9616136666.

Con todo preparado para la jornada, la Carrera del Día del Médico busca reunir nuevamente a miles de corredores en una celebración que combina deporte, salud y tradición en la capital chiapaneca.