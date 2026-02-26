Listas las finales del Apertura 2025-2026

La Liga Tux 7 se prepara para celebrar este jueves 26 de febrero las finales del torneo Apertura 2025-2026, con una cartelera que reunirá a destacados equipos de categorías infantiles, femeniles y juveniles en las canchas de San Ángel Norte y San Ángel Sur.

En la categoría infantil mayor, Fénix FC se medirá con Balam en uno de los duelos más esperados de la jornada, mientras que Club León hará lo propio frente a Real Olympic, compromisos que prometen intensidad y buen trato de balón.

Dentro de la infantil menor, Juventus Tuxtla enfrentará a Leones de Tuxtla FC, en un choque en le que ambos conjuntos buscarán cerrar el torneo con el título, tras una campaña de regularidad y disciplina táctica.

En la categoría pony, Fénix FC volverá a escena para jugar la final ante Balam, en un partido que luce parejo por el desempeño que ambos clubes mostraron durante la fase regular y la Liguilla.

La rama femenil también tendrá actividad determinante. En la categoría 2013, Santa Fe se medirá con Atlético CMG Femenil, en tanto que en la 2011, los primeros se disputarán el campeonato con Academia Terán, reflejando el crecimiento competitivo de esta rama dentro de la liga.

En la división Niños Héroes, Fénix FC y Balam protagonizarán otro capítulo de su rivalidad, en un duelo que se anticipa dinámico por la vocación ofensiva de ambas escuadras.

Para cerrar la jornada, en juvenil A, Real Academia chocará con Mi Pasión Santos FC, y en juvenil B, Balam se verá las caras con Mi Pasión Santos FC, partidos que pondrán el broche final a una temporada caracterizada por el alto nivel competitivo.

Con este programa, la Liga Tux 7 culminará un torneo que ha fortalecido su estructura formativa y competitiva. Las finales no solo definirán a los campeones del Apertura 2025-2026, sino que también serán el reflejo del trabajo constante de jugadores, entrenadores y familias que respaldan el crecimiento del Futbol 7 en la capital chiapaneca.