Listas las sedes de Mi Sueño Olímpico G4

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Ciudad del Carmen, Campeche, fueron confirmadas como sedes de los Campamentos Mi Sueño Olímpico G4, correspondientes al segundo filtro del Programa Minibasket MX 2026.

La iniciativa busca brindar a niñas y niños un espacio de formación deportiva y convivencia, en el que puedan desarrollar sus habilidades en la cancha, fortalecer valores y continuar construyendo sus sueños a través del Basquetbol.

Para Chiapas, la designación de Tuxtla Gutiérrez representa una oportunidad para que el talento infantil de la entidad y de distintas regiones pueda participar en una experiencia que combina aprendizaje, competencia y convivencia, con el respaldo de Minibasket MX y Ademeba Chiapas.

Los campamentos forman parte de un proyecto que tiene como uno de sus principales objetivos impulsar el desarrollo de las nuevas generaciones y acercar el deporte a más niñas y niños, promoviendo desde edades tempranas valores como disciplina, compañerismo, respeto y perseverancia.

La organización destacó que hacer realidad esta nueva etapa representa un reto importante, pero también una experiencia que genera entusiasmo entre quienes participan,

Con las sedes ya definidas, Tuxtla y Ciudad del Carmen se preparan para recibir una jornada en la que las canchas serán escenario de aprendizaje, nuevas amistades y momentos que contribuyan a mantener vivo el sueño deportivo de las nuevas generaciones.

Mi Sueño Olímpico G4 buscará continuar sembrando en los pequeños la ilusión de llegar cada vez más lejos, bajo la premisa de que los grandes sueños comienzan con la oportunidad de creer en ellos.