Listas las semifinales del Torneo Supremo

Una explosiva jornada de semifinales se vivirá en el Torneo Supremo de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, este sábado en la cancha del parque del Oriente.

Los cuatro mejores equipos de la fase regular cumplieron los pronósticos al superar la ronda de Cuartos de Final, siendo el sembrado número uno el cuadro de Chamacos Cayuco FC, que dejó en el camino a Lobos FC, por global de 14-11.

En la ida se impuso 7-4, mientras que en la vuelta completó la obra tras empatar 7-7, con destacada actuación de Jaime Santiago, autor de un triplete.

Leyendas FC también pasó como se tenía previsto al ser el 2º lugar de la fase regular, doblegando al Sporting por global de 11-1, ganando su primer partido 8-1 y la vuelta por 3-0, con “hat-trick” de Leonardo Balboa.

Scrapy FC, 3º de la tabla, dejó en el camino al Hull City con global de 16-9, viniendo de atrás pues perdió 7-9 la ida, pero en la vuelta aplastó 9-0 a su rival, destacando Uriel Hernández y Didier López, con sendos tripletes.

Finalmente, Abuelos FC —el 4º mejor clasificado— doblegó a Cañoneros FC por global de 12-10, viniendo de atrás en la serie que perdía 4-6, pero en la vuelta ganó 8-4, liderados por Ronaldo Coutiño, quien marcó tres dianas.

De esta manera quedaron definidos los cruces que se disputarán este sábado: Abuelos FC contra Chamacos Cayuco —a las 16:00 horas— y Scrapy FC versus Leyendas FC —18:00 horas—.

Torneo de Copa

También se disputarán las semifinales del torneo de consolación por la Copa, siendo Deportivo Rayo contra Cañoneros FC en una semifinal y Galácticos 3.0 frente al Rayo Vallecano en la otra.