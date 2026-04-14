Listas las semifinales en Bochil

Con partidos intensos y marcadores contundentes, se disputaron los cuartos de final del Torneo Estatal de Feria Bochil 2026, en el campo de La Pochota, escenario que fue testigo de la definición de los cuatro equipos que continúan en la lucha por el título.

La jornada arrancó con la victoria de Renta de Mobiliario San José, que mostró solidez en todas sus líneas para imponerse por 3-0 a Deportivo Luis Espinosa. El conjunto ganador supo aprovechar sus oportunidades al frente y mantener el orden defensivo para asegurar su pase sin mayores complicaciones.

En otro de los encuentros, Deportivo Calaveras firmó una de las actuaciones más dominantes de la fase al golear por 4-0 a Laboratorio Lodan. Con un juego dinámico y efectivo, lograron marcar diferencia desde los primeros minutos, dejando claro su potencial ofensivo de cara a la siguiente ronda.

Por su parte, Deportivo Tío Rocky protagonizó un partido más equilibrado frente al Centro de Diagnóstico Automotriz Díaz, consiguiendo imponerse por 2-1 en un compromiso disputado de principio a fin. La escuadra vencedora supo manejar los tiempos en momentos clave para quedarse con el boleto a semifinales.

Cierre

El cierre de la jornada estuvo marcado por un enfrentamiento cerrado entre Dental Díaz e IMSS, que terminó igualado 1-1. Debido a su mejor posición en la tabla, el conjunto del IMSS avanzó a la siguiente etapa, completando así el cuadro de semifinalistas.

Partidos

Tras estos resultados quedaron definidos los cruces para la antesala de la gran final, programados para el próximo domingo 19 de abril en el mismo escenario. Deportivo Calaveras se medirá con IMSS en punto de las 14:00 horas, en un duelo que promete intensidad por el estilo de ambos equipo.

Más tarde, a las 16:00 horas, Deportivo Tío Rocky enfrentará a Renta de Mobiliario San José en otro compromiso que luce parejo y con amplias expectativas, considerando el desempeño mostrado por ambos conjuntos en esta fase.

De este modo el Torneo Estatal de Feria Bochil entra en su etapa decisiva, en la que las escuadras buscarán dar el último paso rumbo al campeonato, en una competencia que ha destacado por su nivel y la respuesta de los participantes.