Listo el estatal de Minibasket en Tuxtla

Con la participación de 71 equipos y más de 900 atletas, este fin de semana se llevará a cabo el Festival Nacional de Minibasket 2026 MX en su etapa estatal, evento que reunirá a una gran comunidad deportiva en la capital chiapaneca: más de 2 mil 500 personas, entre jugadores, entrenadores, padres de familia y aficionados.

La competencia se desarrollará del 13 al 15 de marzo, en Tuxtla Gutiérrez, teniendo como escenarios principales las canchas de Caña Hueca, Enlef y Campanario, espacios que recibirán a escuadras provenientes de distintos municipios del estado, consolidando así uno de los encuentros formativos más importantes del Basquetbol infantil.

El certamen contará con dos categorías: premini (nacidos en 2017 y 2018) e infantil (nacidos en 2014), ambas en ramas varonil y femenil, lo que permitirá ver en acción a decenas de jóvenes talentos que comienzan su formación dentro del “deporte ráfaga”.

Objetivos

La organización del evento corre a cargo de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) Chiapas, que busca fortalecer el desarrollo del Minibasket en la entidad y promover valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto dentro y fuera de la cancha.

En la coordinación general del certamen participa Mauricio Cerecedo Zárate, al frente de la Región 8 Sureste de México y trabajando de la mano con la directiva estatal encabezada por el ingeniero Carlos Mario Martínez del Solar, presidente de Ademeba Chiapas, así como con el contador José Domingo Ruiz Grajales, secretario de la asociación.

Asimismo, destaca la labor de Enmanuel Ríos Zárate, presidente estatal de Minibasket Chiapas y quien ha impulsado este proyecto enfocado en el crecimiento del Basquetbol formativo y la integración de nuevas generaciones al deporte organizado.

Equipos provenientes de diversos municipios del estado estarán presentes en esta etapa estatal, entre estos delegaciones de Jiquipilas, Tuxtla Gutiérrez, Las Margaritas, San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa, Tapachula, Ixtapa, Pijijiapan, Comitán, Villaflores, Villa Corzo, Berriozábal, Suchiapa, Mapastepec, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Villa Las Rosas y Juárez, lo que refleja el alcance y el crecimiento que ha tenido el Minibasket en Chiapas.

Con este tipo de encuentros, Ademeba Chiapas continúa promoviendo espacios de competencia y convivencia para niños y niñas, quienes encuentran en el deporte una oportunidad para desarrollarse física y socialmente, además de fortalecer el semillero de futuros talentos del Basquetbol estatal.