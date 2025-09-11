Listo el Open Chiapas Fastpitch Femenil

La Liga Municipal de Softbol Tuxtla anunció de manera oficial las fechas para su evento más importante del año: la quinta edición del Open Chiapas Fastpitch Tuxtla Femenil, certamen que reunirá a equipos locales y visitantes en una gran fiesta deportiva.

El torneo se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre en el campo de pelota de Caña Hueca, escenario que nuevamente se convertirá en el punto de encuentro para las mejores exponentes de este deporte, ofreciendo una competencia de alto nivel y un ambiente familiar.

De acuerdo con los organizadores, para esta edición ya se están confirmadas varias conjuntos provenientes de otros estados, lo que garantiza enfrentamientos intensos y una diversidad de estilos de juego. Asimismo, un par de escuadras de la capital chiapaneca ya aseguraron su lugar, representando con orgullo a Tuxtla Gutiérrez, en busca de que el campeonato se quede en casa.

El Open Chiapas Fastpitch Tuxtla Femenil ha logrado consolidarse como una plataforma importante para el desarrollo y la promoción del Softbol femenil en la región. Año con año ha reunido a grandes talentos, convirtiéndose en una tradición dentro del calendario deportivo de Chiapas.

La organización hizo un llamado a todos los equipos interesados en participar a comunicarse al 9611979592 para recibir información detallada sobre inscripciones y reglamento, ya que se espera una alta demanda debido al crecimiento que ha tenido el torneo.

Este evento no solo promueve el deporte, sino que también fomenta la convivencia y el intercambio deportivo entre diferentes estados, fortaleciendo el desarrollo del Softbol femenil y brindando una oportunidad única para que las jugadoras demuestren su talento en el diamante.