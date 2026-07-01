Listo el proceso de entrega de playeras

En el marco del 50º aniversario de “Cuarto Poder”, se afinan detalles para la carrera conmemorativa Medio Siglo de Ser tu Diario Vivir con causa, que se llevará a cabo el domingo 5 de julio, por lo que se informa a los participantes sobre el proceso oficial para la entrega de playera y folio, paso indispensable previo a la competencia.

La cita es el viernes 3 y el sábado 4 de julio, en horario de 11:30 a 18:30 horas, en las oficinas de Cuarto Poder Galerías Boulevard, Local I-15, planta alta. Para recoger el material será necesario presentar identificación impresa, carta responsiva debidamente requisitada —enviada al correo de confirmación— y número de boleto, la cual también puede descargarse desde la página oficial de Facebook de “Cuarto Poder”.

La organización aclaró que sí es posible recoger el kit de otra persona, siempre y cuando se presente la documentación completa del participante inscrito, incluyendo identificación impresa, carta responsiva firmada y número de boleto, con el objetivo de mantener un control adecuado en la entrega.

En caso de extravío del boleto, no será impedimento para recibir el kit, siempre que el corredor presente su identificación impresa y la carta responsiva correctamente llenada, garantizando así su participación en el evento conmemorativo.

En cuanto a la ruta de la carrera, iniciará en el parque central de Tuxtla, con dirección al poniente, por la avenida central. Los participantes harán un retorno en U al llegar a la calle 15ª Poniente, para regresar por la misma vialidad. Posteriormente, al arribar a la 11ª Oriente, se efectuará un segundo retorno, para continuar por la avenida central y concluir el trayecto en el parque central, donde estará instalada la meta oficial.

La activación previa comenzará a las 6:45 de la mañana, mientras que el disparo de salida está programado para las 7:00 horas, por lo que se recomienda a los corredores llegar con anticipación para evitar contratiempos y cumplir con el protocolo establecido.