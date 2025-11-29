Listo el torneo de aniversario de Charros de Tuxtla

Charros de Tuxtla afina detalles para celebrar su Torneo de 58º Aniversario, evento en el que rendirán homenaje a una figura emblemática de la asociación: Amado Durán López. El certamen se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de diciembre, en el marco de la Feria Chiapas 2025, y reunirá a escuadrones provenientes de Yucatán, Campeche, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

La presencia femenina estará garantizada con la participación de escaramuzas, quienes darán mayor realce a esta fiesta charra. Carlos Pastrana de Alba, presidente de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital e integrante de Charros de Tuxtla, explicó que este torneo representa el tradicional cierre de actividades, manteniendo una tradición que se ha consolidado año con año.

Un gran espectáculo

Para esta edición convocaron a equipos de distintos estados y municipios, con la intención de ofrecer un espectáculo competitivo y atractivo para el público. Se repartirán más de 200 mil pesos en premios, destinados a los tres primeros lugares de las categorías AA y AAA, además de hebillas conmemorativas para los campeones individuales por faena.

El torneo contará con el aval de la Unión Estatal Chiapaneca de Charros y se calificará conforme al reglamento vigente de la Federación Mexicana de Charrería. Entre los puntos técnicos de la convocatoria destacan disposiciones para la terna, el floreo simultáneo y el uso de oportunidades sin caporal, así como lineamientos específicos para el jineteo de yegua y el paso de la muerte.

La fase regular se efectuará el 12 y 13 de diciembre; las finales por categoría serán el domingo 14, acompañadas por la tradicional Feria de Escaramuzas. Para apoyar a los equipos clasificados en el estado como categoría A, dentro de la modalidad AA+, se permitirá un pial y una mangana adicionales.

El certamen tendrá como sede la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital, conocida como la catedral charra, ubicada detrás del Foro y Feria Chiapas. La entrada será libre y habrá banda en vivo, además de venta de alimentos y bebidas para el disfrute de los asistentes.