Listo el Torneo Fut 6 Decembrino

El tradicional Torneo Fut 6 Decembrino está listo para recibir a los equipos que buscarán cerrar el año con una competencia llena de intensidad. La Liga TF anunció que del 15 al 30 de diciembre se celebrará esta justa dirigida a la categoría libre, tanto en la rama varonil como en la femenil, manteniendo el ambiente festivo que distingue a este certamen en la recta final del año.

La cancha Fut 6 del barrio Santa Elena, ubicada frente al Hotel Marriott, será el escenario donde se llevarán a cabo los encuentros programados dentro de un horario comprendido de 17:00 a 22:00 horas. La organización confirmó que el cupo será limitado, por lo que se espera una inscripción rápida por parte de los clubes interesados en participar.

El torneo premiará tanto al campeón como al subcampeón con lo recaudado, un incentivo que suele atraer a planteles con alto nivel competitivo. La inscripción quedó fijada en 300 pesos, lo que ha generado buena respuesta entre los equipos locales que ven en este certamen una oportunidad para mantenerse activos y medir su rendimiento antes de cerrar el año deportivo.

El Torneo Fut 6 Decembrino también incluirá elementos característicos de la temporada, con una ambientación alusiva a las festividades. Sin embargo, más allá del colorido, el compromiso será brindar partidos de exigencia, pues cada conjunto buscará avanzar, en un formato que obliga a mantener la regularidad desde el primer día.

La organización reiteró que los interesados pueden comunicarse al número oficial para asegurar su lugar y recibir información detallada sobre el calendario. El cierre del año deportivo en Santa Elena promete emociones y un ambiente competitivo que ya comienza a generar expectativas entre jugadores, entrenadores y aficionados de la capital chiapaneca.