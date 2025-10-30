Listo el V Open Chiapas Fast Pitch Femenil

El diamante chiapaneco volverá a brillar con fuerza. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, Tuxtla Gutiérrez será sede del V Open Chiapas Fast Pitch Femenil, una competencia de alto nivel que reunirá a diez equipos de cinco estados del país, con la presencia confirmada de jugadoras de la Liga Mexicana de Softbol y figuras internacionales que elevarán el espectáculo deportivo a otro nivel.

El certamen, organizado por la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez, la Asociación de Softbol del Estado de Chiapas y el comité directivo encabezado por Iván Velázquez Sakaguchi y Sanmi Trinidad, promete una edición inolvidable. En la presentación oficial, Antonio Trujillo, presidente estatal, y Christian Izquierdo, titular de la liga capitalina, destacaron que el torneo se consolida como un referente del Softbol femenino en el sureste, gracias a su calidad y constancia.

Participantes

Con aval oficial de la Federación Mexicana de Softbol, el evento garantiza un nivel competitivo de élite. “Será un torneo con lo mejor del país. Vienen seleccionadas, profesionales y equipos que marcan tendencia en México”, subrayó Izquierdo.

Entre las figuras confirmadas sobresalen Geraldín Carrión, considerada la mejor pícher mexicana, quien defenderá nuevamente a las Guardianas de Yucatán, y Priscila Sánchez, estrella de Monterrey con amplia trayectoria nacional. Además, integrantes de los Diablos Rojos del México reforzarán a Vaqueras de Coatzacoalcos, mientras que jugadoras de Cuba, Estados Unidos y Centroamérica aportarán un toque internacional.

Las escuadras confirmadas son Guardianas (Yucatán), Vaqueras (Veracruz), K83 Artemisas, Chiapanecas y la Selección Chiapas, conformada por jóvenes promesas de 16 a 19 años que buscan experiencia rumbo a futuras competencias de Olimpiada Nacional Conade.

Las acciones iniciarán el viernes a las 8:00 a.m. en el campo de Beisbol Panchón Contreras y Caña Hueca, donde también se llevará a cabo la inauguración oficial a las 5 de la tarde, con presencia de autoridades deportivas y municipales.

Como atractivo adicional, el evento incluirá el primer Derby de Cuadrangulares Femenil, con un premio de 5 mil pesos para la jugadora que conecte más jonrones en tres minutos. Esta exhibición se celebrará el domingo, antes de la gran final, alrededor de las 2:00 p.m.