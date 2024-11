Listo para la Temporada 2 de la LF7MX Chiapas

Distintos medios de comunicación se dieron cita para recibir la información de esta nueva copa. Alan Pola/CP

Tras dos años de preparación, la Liga Fut 7 Mx Chiapas (LF7MX Chiapas) está lista para dar inicio a su esperada Temporada 2. Este torneo, que reúne a los mejores exponentes de Futbol 7 en el estado, arrancará el próximo 21 de noviembre y contará con la participación de equipos provenientes de diversos municipios como Copainalá, Yajalón, Simojovel, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

En conferencia de prensa, el presidente de la liga, Geovani Abadía Hau, presentó los detalles de esta segunda edición acompañado por representantes de los equipos participantes. Entre ellos estuvieron Javier Córdova y Alejandro Durán de Pichinomotos, Juan Manuel Utrilla de Eloteros FC, Cecilia Solís de UMA San José, Juan Pablo Chiú de La Banda del Patrón y Javier Arroyo, representante del cuerpo arbitral.

La primera edición de la LF7MX Chiapas fue un éxito rotundo, con una final que abarrotó las instalaciones donde se disputaron los encuentros de ida y vuelta. Este año, la expectativa es igual de alta, con siete equipos confirmados: Pichinomotos de Copainalá, Eloteros de Yajalón, Oxygen de San Cristóbal de las Casas, Deportivo Alex de Tapachula, Uma San José (actual campeón) de Simojovel, La Banda del Patrón y Kanan FC, ambos de la capital chiapaneca.

La fase regular del torneo se disputará en un formato de ida y vuelta, permitiendo a los equipos jugar como locales y visitantes en sus respectivos municipios. Una vez finalizada esta etapa, el líder de la tabla avanzará directamente a las semifinales, mientras que los equipos restantes se enfrentarán en una emocionante liguilla: 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Los dos finalistas buscarán coronarse como campeones de esta segunda edición.

El certamen también tiene un componente de proyección para los jugadores. Gracias al respaldo de la Federación Internacional de Futbol 7 (FIF7), la liga actúa como plataforma para que los talentos locales sean observados por franquicias nacionales e internacionales. En la temporada pasada, cuatro jugadores chiapanecos fueron preseleccionados para la selección mexicana: Francisco Mata, Jonathan Maza, Erick Rivera y Julio Alarcón.

La LF7MX Chiapas otorgará un premio en efectivo al equipo campeón y el pase directo a la Copa Sureste MX 2025, a celebrarse en Tabasco. Además, el torneo cuenta con el balón oficial Gaser Liberty y el respaldo de la presidenta de la Asociación de Futbol Siete y Futbol Rápido del Estado de Chiapas, Erika López Guzmán.

El presidente Abadía Hau invitó a los aficionados a seguir de cerca las actividades de la liga a través de sus redes sociales, donde podrán consultar los roles de juego, tablas de posiciones y disfrutar de las transmisiones de los encuentros. La Temporada 2 de la LF7MX Chiapas promete ser un escaparate deportivo de alto nivel para el estado.