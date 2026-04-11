Listos los cuartos de final en Bochil

El Torneo de Feria de la Liga Veteranos Junior entra en su fase más intensa con la disputa de los cuartos de final, que se celebrarán este domingo en el campo de La Pochota, en Bochil, Chiapas. Ocho escuadras se mantienen con vida en la competencia y buscarán dar el siguiente paso rumbo al título, en una jornada que promete emociones de principio a fin.

El primer compromiso está programado para las 9 de la mañana, cuando Luis Espinoza se enfrente a Mobiliario San José. Ambos equipos han tenido un desempeño sólido durante el certamen, destacando por su equilibrio en todas sus líneas, por lo que se espera un duelo cerrado desde los primeros minutos, en los que la concentración será determinante.

A las 11:00 horas, Deportivo Calavera saltará al terreno de juego para medirse con Laboratorio Lodan, en un partido que luce sumamente parejo. Los dos conjuntos han mostrado variantes ofensivas importantes, además de una estructura defensiva ordenada, lo que anticipa un enfrentamiento muy disputado en cada sector del campo.

Para la 1 de la tarde será turno de Tío Rocky, que buscará imponer condiciones ante Centro Diagnóstico Automotriz. Este encuentro genera expectativa por el estilo dinámico de ambos equipos, que suelen proponer al frente y mantener intensidad constante, lo que podría traducirse en un duelo con múltiples llegadas de peligro.

Cierre

La jornada se cerrará a las 3 de la tarde con el choque entre Dental Díaz e IMSS, dos cuadros con experiencia en instancias decisivas. Este compromiso podría definirse por detalles, ya que ambos cuentan con planteles que saben manejar la presión y aprovechar las oportunidades en momentos clave.

El escenario de La Pochota será nuevamente punto de reunión para jugadores, familias y aficionados, consolidándose como un espacio donde el Futbol mantiene su papel como elemento de convivencia y desarrollo deportivo en la región. La organización del torneo ha permitido que cada jornada se lleve a cabo en condiciones adecuadas, favoreciendo el desempeño de los equipos y la asistencia del público.

A semifinales

Con los boletos a semifinales en juego, los partidos de este domingo se perfilan como auténticas finales adelantadas, donde la entrega y la estrategia marcarán la diferencia. La Liga Veteranos Junior se acerca a su desenlace, elevando el nivel competitivo y manteniendo el interés de todos los involucrados en esta tradicional justa.